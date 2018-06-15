جوتيريز بدلاً من ماتاريتا في قائمة كوستاريكا

سان بطرسبرج (د ب أ)

استبعد المدافع رونالد ماتاريتا من صفوف المنتخب الكوستاريكي المشاركة في كأس العالم بروسيا بسبب إصابة في الساق، وسيحل مكانه كينير جوتيريز في قائمة الفريق.

واستمرت معاناة لاعب الظهير الأيسر ماتاريتا ( 23 عاما) من آلام الإصابة خلال اليومين الماضيين، وذكر بيان للاتحاد الكوستاريكي للعبة أن أشعة الرنين المغناطيسي أظهرت أنه سيحتاج أسبوعين للعلاج والعلاج الطبيعي قبل أن يتمكن من اللعب مجدداً.

وقرر أوسكار راميريز المدير الفني للمنتخب الكوستاريكي استدعاء جوتيريز ( 29 عاما) لاعب فريق ألاخولنسي الكوستاريكي، ليحل مكانه.

وينضم جوتيريز إلى معسكر المنتخب الكوستاريكي بمدينة سامارا اليوم، قبل أن يفتتح الفريق مشواره في المونديال الروسي بمواجهة نظيره الصربي غداً في أولى مبارياتهما بالمجموعة الخامسة.