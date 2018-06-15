جوتيريز بدلاً من ماتاريتا في قائمة كوستاريكا

سان بطرسبرج (د ب أ)
استبعد المدافع رونالد ماتاريتا من صفوف المنتخب الكوستاريكي المشاركة في كأس العالم بروسيا بسبب إصابة في الساق، وسيحل مكانه كينير جوتيريز في قائمة الفريق.
واستمرت معاناة لاعب الظهير الأيسر ماتاريتا ( 23 عاما) من آلام الإصابة خلال اليومين الماضيين، وذكر بيان للاتحاد الكوستاريكي للعبة أن أشعة الرنين المغناطيسي أظهرت أنه سيحتاج أسبوعين للعلاج والعلاج الطبيعي قبل أن يتمكن من اللعب مجدداً.
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وينضم جوتيريز إلى معسكر المنتخب الكوستاريكي بمدينة سامارا اليوم، قبل أن يفتتح الفريق مشواره في المونديال الروسي بمواجهة نظيره الصربي غداً في أولى مبارياتهما بالمجموعة الخامسة.