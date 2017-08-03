«فخر أبوظبي» يبدأ حملة الدفاع عن اللقـب أمام «البرتقالي»

مراد المصري (دبي)

يستهل الجزيرة حملة الدفاع عن لقبه بطلا لدوري الخليج العربي الموسم المقبل 2017-2018، بمواجهة عجمان الصاعد من دوري الدرجة الأولى، وذلك في الجولة الأولى من المسابقة التي تنطلق 16 سبتمبر المقبل، فيما يدشن العين وحتا الموسم الكروي يوم 4 سبتمبر المقبل، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من كأس الخليج العربي.

جاء ذلك خلال مراسم سحب قرعة بطولتي كأس ودوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2017-2018، التي أقيمت مساء أمس في مقر اتحاد الكرة في دبي، وحضرها كل من عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس لجنة دوري المحترفين، وإبراهيم النمر الأمين العام لاتحاد الكرة بالوكالة، وشارك النجمان محسن مصبح حارس مرمى نادي الشارقة ومنتخبنا الوطني السابق، ويوسف عزير لاعب الشباب السابق، في إجراءات سحب القرعة التي شهدها ممثلو الأندية.

وتشهد الجولة الأولى في دوري الخليج العربي لقاء الجزيرة حامل اللقب مع عجمان الصاعد من دوري الدرجة الأولى، في مواجهة تميل فيها الكفة نسبياً لفخر أبوظبي أمام البرتقالي، فيما تشهد نفس الجولة مواجهتين جماهيريتين بلقاء العين مع الوصل، والشارقة مع النصر، وفي بقية المباريات، يلتقي شباب الأهلي دبي مع حتا، والوحدة مع دبا الفجيرة، والإمارات مع الظفرة.

وأقيمت مراسم قرعة دوري الخليج العربي على مرحلتين، وضمت المرحلة الأولى الفرق التي احتلت المراكز الستة الأولى في جدول ترتيب الموسم الماضي، ثم في المرحلة الثانية الفرق التي احتلت المراكز من 7 إلى 12.