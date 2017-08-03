سيف ومنصور خارج قائمة «العنابي»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

خلت قائمة الوحدة في معسكره الخارجي، المقرر في النمسا الثلاثاء المقبل، من اللاعبين محمد سيف ومنصور عبد الله، اللذين يلعبان في مركز الظهير الأيسر، وأكد عبد الباسط محمد مدير الفريق، أنهما في طريقهما للانتقال إلى أحد الأندية قريباً، مشيراً إلى أن محمد سعيد الجنيبي الذي تواجد مع الفريق في البطولة العربية انضم إلى الفريق الرديف.

وتضم قائمة العنابي للموسم الجديد 26 لاعباً، هم بجانب حمدان الكمالي الذي خضع لجراحة ناجحة بالرباط الصليبي في المانيا، الحراس الثلاثة، راشد علي، محمد حسن، سعيد المسماري،

وإسماعيل مطر قائد الفريق، محمد برغش، أحمد راشد، سالم سلطان، عبد الله الظحناني، عبد الرحيم أهلي، محمد عبد الباسط، سلطان الغافري، أحمد العكبري، سالم البلوشي، سهيل المنصوري طارق الخديم، محمد الشحي، خالد باوزير، عبد العزيز الحمحمي، محمد العكبري، سباستيان تيجالي، بلازس جوجاك، مراد باتنا، شانج ريم، خليل إبراهيم، خالد الظنحاني، يذكر أن الأخيرين سيتخلفان عن السفر مع الفريق إلى النمسا، على أن يلحقا به بعد أسبوعين.

من جهة أخرى، دشن رديف العنابي تحضيراته للموسم الجديد تحت إشراف المدرب الحاي جمعة الثلاثاء الماضي، في ملاعب أكاديمية النادي بالشهامة، ويخوض الفريق 3 مباريات ودية خلال فترة الإعداد في أبوظبي، يستهلها بلقاء القادسية السعودي يوم 18 من الشهر الحالي على استاد مدينة زايد الرياضية.