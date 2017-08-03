«الإمارات للتكنولوجيا» تكرم الكتبي بطل العالم

شمسة سيف (أبوظبي)

كرمت إدارة كلية الإمارات للتكنولوجيا أمس، نجم منتخبنا الوطني للجو جيتسو فيصل الكتبي الطالب بالكلية، بعد حصوله على ذهبية 94 كجم وفضية الوزن المفتوح لبطولة العالم التي جرت مؤخراً في بولندا، وذلك تقديراً لإنجازه العالمي، وقدم رئيس الكلية ورئيس مجلس الأمناء درع الكلية للكتبي.

حضر حفل التكريم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية ومنتسبي الكلية، ويوسف محمد البلوشي مدير الإدارة الفنية والمنتخبات في اتحاد الجو جيتسو، وياسر القبيسي المشرف الفني في الاتحاد.

وهنأ البروفيسور غسان القيمري، رئيس الكلية، الكتبي كونه أحد طلبتها، على تاريخه الرياضي المشرف، والإنجاز الأخير التي تحقق في بولندا، وعلى تفوقه الدراسي في الكلية، وتحقيقه نتائج باهرة، مشيراً إلى اهتمام الدولة بهذه اللعبة، خاصة في أبوظبي، حيث أخذت حيزاً من الاهتمام في المدارس.

من جهته، أكد وائل الأنقر رئيس مجلس الأمناء، أن الكتبي يعتبر مفخرة للكلية، كونه أحد طلبتها، وكذلك للدولة بما حققته من فوز عالمي في هذه اللعبة.

وقدم الكتبي شرحاً مفصّلاً عن لعبة الجو جيستو، وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشباب على هذه اللعبة منذ عام 1998 إلى أن أصبح الآن لدى الدولة والاتحاد جيل من الشباب المؤهل للفوز محلياً وعربياً ودولياً.

من جانب آخر، أطلق وائل الأنقر مبادرة جديدة بفتح نادٍ في الكلية للعبة للطلبة والأساتذة دعماً وتعزيزاً لها، ليكون النادي الأول من نوعه على صعيد الدولة في الكليات الخاصة.