4 مليـارات درهم حصـاد الأسـهم المحليـة

حسام عبدالنبي (دبي)

حققت أسواق الأسهم الإماراتية، خلال الأسبوع المنتهي أمس، 4 مليارات درهم مكاسب في قيمتها السوقية سُجل غالبيتها في سوق دبي المالي رغم عمليات جني الأرباح الطبيعية التي تعرضت لها بعض الأسهم.

وسجلت سيولة الأسبوع بعض التحسن، بعدما ارتفعت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين إلى 2.1 مليار درهم، منها 1.6 مليار درهم في سوق دبي المالي، ووصل عدد الأسهم المتداولة 1.3 مليار سهم نفذت من خلال 22404 صفقات.

وأظهرت تداولات أسواق الأسهم المحلية أمس، بدء عمليات تجميع على عدد من الأسهم القيادية، خاصة في سوق دبي المالي الذي شهد تصدر الأسهم القيادية لقائمة أكثر الشركات نشاطاً، خاصة «إعمار العقارية» و«بنك دبي الإسلامي» و«سوق دبي المالي».

وجاءت عمليات التجميع استباقاً لحركة إيجابية متوقع حدوثها في السوق عند الإعلان عن نتائج الشركات العقارية الكبيرة، حيث تتزايد التوقعات بتحقيق تلك الشركات نتائج جيدة تحفز سيولة على الدخول إلى الأسهم مجدداً، لاسيما عند اقتراب انتهاء موعد الإجازات الصيفية التي يغيب فيها عدد من كبار المستثمرين ومديري المحافظ عن التداول النشط.