  • الجمعة 12 ذي القعدة 1438هـ - 04 أغسطس 2017م

حركة المؤشرات تدعو للتفاؤل

4 مليـارات درهم حصـاد الأسـهم المحليـة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 04 أغسطس 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

حققت أسواق الأسهم الإماراتية، خلال الأسبوع المنتهي أمس، 4 مليارات درهم مكاسب في قيمتها السوقية سُجل غالبيتها في سوق دبي المالي رغم عمليات جني الأرباح الطبيعية التي تعرضت لها بعض الأسهم.

وسجلت سيولة الأسبوع بعض التحسن، بعدما ارتفعت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين إلى 2.1 مليار درهم، منها 1.6 مليار درهم في سوق دبي المالي، ووصل عدد الأسهم المتداولة 1.3 مليار سهم نفذت من خلال 22404 صفقات.

وأظهرت تداولات أسواق الأسهم المحلية أمس، بدء عمليات تجميع على عدد من الأسهم القيادية، خاصة في سوق دبي المالي الذي شهد تصدر الأسهم القيادية لقائمة أكثر الشركات نشاطاً، خاصة «إعمار العقارية» و«بنك دبي الإسلامي» و«سوق دبي المالي».

وجاءت عمليات التجميع استباقاً لحركة إيجابية متوقع حدوثها في السوق عند الإعلان عن نتائج الشركات العقارية الكبيرة، حيث تتزايد التوقعات بتحقيق تلك الشركات نتائج جيدة تحفز سيولة على الدخول إلى الأسهم مجدداً، لاسيما عند اقتراب انتهاء موعد الإجازات الصيفية التي يغيب فيها عدد من كبار المستثمرين ومديري المحافظ عن التداول النشط.

وقال أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين &ndash بريطانيا، إن تداولات مؤشرات الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي كانت جيدة مع أحجام وقيم تداول مقبولة أثناء التداولات الصيفية التي غالباً ما تكون ضعيفة، موضحاً أن المؤشرات حققت ارتداداً جيداً صوب مستويات مقاومة رئيسة، مما يؤهلها لاستهداف المزيد من مستويات المقاومة صعوداً خلال تداولات الشهر الحالي. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 