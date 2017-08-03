«مؤشر دبي الوطني»: القطاع الخاص غير النفطي يشهد تحسناً في يوليو

دبي (الاتحاد)
تحسنت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في شهر يوليو، مدفوعة بتوسعات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة والظروف الاقتصادية المواتية، حسب مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات، ويصدره بنك الإمارات دبي الوطني. وارتفع المؤشر في 3 أشهر من 55.8 نقطة في يونيو إلى 56.0 نقطة في يوليو 2017. واستجابة لزيادة متطلبات الإنتاج، زادت الشركات المخزون والتوظيف.
أما الجانب السلبي للدراسة، التي تعدها شركة أبحاث «IHS Markit»، فكان هبوط طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة. وعلى صعيد الأسعار، فقد واجهت الشركات تضخمًا أكبر في تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلا أنها لم تتمكن من تمرير تلك التكاليف إلى العملاء في ظل حدة الأوضاع التنافسية. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني «أظهر استطلاع مؤشر مدراء المشتريات في شهر يوليو بقاء الطلب المحلي قوياً، مقابل ضعف الطلب الخارجي في الشهر الماضي. وكانت الشركات أكثر تفاؤلاً إزاء العام المقبل، وزاد المخزون بمعدلات قياسية في ظل توقعات بنمو الطلبات».
|
وشجعت الزيادة المستمرة في الإنتاج الشركات على الإقبال على شراء مستلزمات الإنتاج. ونتيجة لذلك، ازداد حجم المخزون الذي تحتفظ به الشركات العاملة في الإمارات بوتيرة غير مسبوقة، وجاءت زيادة مخزون المشتريات لتعكس بشكل جزئي التوقعات الإيجابية للتحسنات الإضافية في الطلب من السوق.
|
وأعربت الشركات عن توقعاتها المتفائلة بشأن الإنتاج خلال ال 12 شهرًا المقبلة. وكانت الثقة التجارية ناتجة عن وجود طلبات محتملة وتوقعات بزيادة تحسن أوضاع الطلب.