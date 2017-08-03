«الاتحادية للكهرباء» تحصل على «آيزو 27001:2013»

عجمان (وام)

حصلت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ممثلة في مركز التحكم/&rlmSCADA/&rlm على شهادة آيزو جديدة هي/&rlm27001:2013/&rlm والمعنية بمجال أمن وسلامة المعلومات.

وتعتبر شهادة/&rlm27001:2013/&rlm بمثابة اعتماد لمركز التحكم التابع للهيئة، بتطبيق أفضل المعايير العالمية المتعلقة بمجال أمن وسلامة المعلومات، استناداً إلى الدليل الصادر عن «المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس-آيزو» والذي يحدد عدداً من متطلبات الجودة في مجالات مختلفة.

وقال محمد محمد صالح مدير عام الهيئة إن حصول الاتحادية للكهرباء والماء على هذه الشهادة بعد حصولها العام الماضي على شهادة الأيزو/&rlm9001:2008/&rlm، يؤكد التزامها وسعيها الحثيث نحو تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجالات العمل، ويعتبر تتويجاً للجهود المقدرة والعمل الجماعي وروح الفريق الواحد التي يتحلى بها موظفو الهيئة، من أجل تحسين معايير وإجراءات العمل لتقديم خدمات ذات جودة عالية تهدف لإسعاد متعاملي الهيئة وتلبية طموح القيادة الرشيدة في الدولة.

وأضاف صالح أن الحصول على هذه الشهادة يعتبر خطوة في مسيرة الهيئة نحو التميز، متوجها بالشكر إلى كل أعضاء فريق العمل الذي ساهم في إتمام وتنفيذ إجراءات حصول الهيئة على هذه الشهادة.

وكانت الشركة المنفذة للمشروع قد استعرضت أهم مخرجاتها أمس الأول في حضور المدير العام إلى جانب المهندس عبد الرحيم يوسف المدير التنفيذي لدائرة الكهرباء والمهندس عارف بورحمة، المدير التنفيذي لدائرة المياه بالوكالة، والمهندس عبداللطيف كلداري مدير إدارة نظم المعلومات ومجموعة من الموظفين.