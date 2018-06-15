«الإمارات دبي الوطني ريت» تستهدف زيادة أصولها العقارية %233

يوسف العربي (دبي)

تستهدف شركة «الإمارات دبي الوطني ريت» صندوق الاستثمار العقاري وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تخضع لإدارة شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول مضاعفة صافي قيمة الأصول ليصل إلى 3.67 مليار درهم «مليار دولار» خلال فترة تصل إلى نحو 7 سنوات في المتوسط بزيادة قدرها 233% عن قيمة الأصول بنهاية الربع الأول من العام الحالي والبالغة نحو 1.1 مليار درهم «300 مليون دولار»، بحسب أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بالشركة. وقال تايلور في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن الشركة تعتمد على مساريّ نموّ رئيسيين الأول يقوم على إدارة الأصول بشكل فعال ومؤثر وخلق القيمة داخل المحفظة الحالية، بما يشمل مختلف فئات الأصول، وذلك لضمان مستوى جيد من التنوع الذي من شأنه تحقيق دخل عال ومستدام والحدّ من المخاطر. أمّا المسار الثاني، فسيكون من خلال سلسلة من عمليات زيادة رأس المال، وهذا ما سنسعى لتطبيقه في ضوء نجاح الطرح العام بقيمة385 مليون درهم «105 ملايين دولار» في بورصة ناسداك دبي عام 2017. وقال إن الشركة ستعمل على زيادة رأس مالها بحوالي 100 إلى 200 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

إيجارات طويلة الأمد

وحول أنواع الأصول التي تركز عليها شركة «الإمارات دبي الوطني ريت» قال تايلور إن المحفظة الحالية تضم اعلي نسبة من الأصول المكتبية بعد الاستحواذ على مبنى «ذا إيدج» المكتبي في مدينة دبي للإنترنت في شهر أكتوبر من العام 2017، فيما تسعى الشركة إلى تحقيق تنويع إضافي في المحفظة لتشمل المزيد من فئات الأصول البديلة، ضمن قطاعات الصناعة والرعاية الصحية والتعليم مع التركيز على الأصول المدرة للدخل التي تؤمن إيجارات طويلة المدى.

وأوضح أنه في سياق الظروف الحالية التي يشهدها السوق، فإن الأصول «المستردة بالكامل» توفر عوائد جيدة، وهي عادة ما تنتمي إلى فئة الأصول البديلة، وتشمل العقارات الصناعية والاستشفائية والتعليمية، إذ تحقق مثل هذه الأصول إيرادات ثابتة، وتتضمن عقود إيجار طويلة المدى.