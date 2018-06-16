  • السبت 02 شوال 1439هـ - 16 يونيو 2018م

«النقد الدولي» يحذر من الحرب وتقويض النظام العالمي للتجارة

ترامب يفرض رسوماً على التكنولوجيا الصينية وبكين ترد بالمثل
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تاريخ النشر: السبت 16 يونيو 2018

عواصم (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على سلع صينية، قيمتها 50 مليار دولار، في إجراء يرتبط بحقوق الملكية الفكرية والتكنولوجيا، وتعهد بفرض مزيد من الرسوم إذا اتخذت بكين إجراءات انتقامية.

وقال ترامب: «إن قائمة الرسوم تشمل سلعاً من خطة «صنع في الصين 2025» الاستراتيجية الهادفة للهيمنة على الصناعات عالية التكنولوجيا، والتي سوف «تقود النمو الاقتصادي للصين في المستقبل، لكنها تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي للولايات المتحدة ودول كثيرة أخرى». وأعلنت وزارة التجارة الصينية، أمس الجمعة، فرض رسوم جمركية فورية على كمية من واردات الصين من الولايات المتحدة، رداً على قرار الحكومة الأميركية فرض رسوم على كمية من وارداتها من الصين بقيمة 50 مليار دولار.

وقالت وزارة التجارة: «إن الصين «ستفرض إجراءات ضريبية (رسوم جمركية) فورية بحجم وبقوة «الرسوم الأميركية نفسها، المفروضة على السلع الصينية».

وأضافت الوزارة: «نأسف بشدة لعدم احترام الولايات المتحدة للتوافق القائم وإشعالها حرباً تجارية.. هذه الخطوة (الأميركية) لن تضر فقط بالمصالح الثنائية لكنها تنسف نظام التجارة العالمي». ودعت الصين كل دول العالم إلى تحرك مشترك ضد «السلوك العدواني القديم» للولايات المتحدة.

وقال ترامب: «إنه سيمضي قدماً في فرض مزيد من الرسوم إذا انخرطت الصين في إجراءات انتقامية تجاه السلع الأميركية، مثل فرض رسوم جديدة على سلع أميركية أو إقامة حواجز غير جمركية أو اتخاذ إجراءات عقابية بحق شركات أميركية، وحذر صندوق النقد الدولي من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدد بتقويض النظام العالمي للتجارة، وإثارة ردود انتقامية من دول أخرى، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي». وذكر مكتب الممثل التجاري الأميركي، أمس، أن الرسوم الأميركية الجديدة على بعض المنتجات الصينية ستدخل حيز التنفيذ في السادس من يوليو المقبل. ... المزيد
     
 

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