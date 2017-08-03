104.5 مليار درهم القيمة السوقية لأسهم الأجانب

أبوظبي (وام)

واصلت القيمة السوقية لأسهم المستثمرين الأجانب في أسواق المال الإماراتية ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي، وبلغت قيمتها 104.5 مليار درهم خلال يوليو الماضي، بنمو نسبته 5.5%، مقارنة مع يونيو 2017.

وتظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن الأسواق، أن الزيادة الكبيرة التي شهدتها القيمة السوقية للأسهم التي تعود ملكيتها للأجانب بدعم من عمليات الشراء التي نفذتها هذه الشريحة خلال شهر يوليو، تركزت في غالبيتها على أسهم قيادية مدرجة ضمن قطاعات الاتصالات والعقار والبنوك.

ويأتي صعود ملكية الأجانب «أجانب من غير عرب، خليجيون، عرب» فوق حاجز 100 مليار درهم، متوافقاً مع توقعات المحللين خلال الشهر الماضي والذين رصدوا عمليات شراء مكثفة لهذه الشريحة من المستثمرين. وواصل المستثمرون الأجانب غير العرب نشاطهم القوي وقفزت القيمة السوقية لأسهمهم إلى 72.77 مليار درهم خلال شهر يوليو بنمو 6.4%، مقارنة مع شهر يونيو.

وبلغت القيمة السوقية لملكية الأجانب من غير العرب في سوق دبي المالي 41.6 مليار درهم، في حين وصلت في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 31.1 مليار درهم.