الحفيدة والجدة بالفستان نفسه في حفل عائلي

القاهرة (الاتحاد)

طلبت الشابة الأميركية جين ميلر «19 عامًا» من ولاية بنسلفانيا، فستاناً أسود جميلاً على أحد مواقع الشراء عبر الإنترنت لحفل زفاف ابن عمها، لم تتخيل أن تحب جدتها سوزان ذات السبعين عامًا صورة الفستان كثيرًا حتى أنها بالفعل طلبت الفستان نفسه لترتديه في الحفل.

ولم تنزعج جين.. بل وجدت الأمر مرحًا للغاية، ونشرت على تويتر صورا لكلتيهما أثناء تجربة الفستان رغم أن الزفاف سيكون في سبتمبر المقبل.

ولاقت الفكرة إعجاب الآلاف، وتلقت جين الكثير من الإشادة من جميع المعلقين الذين أكدوا أن الاثنتين رائعتان في الثوب.

وقالت جين إن جدتها لم تدرك معنى أن فستانيهما المتطابقين لاقى قبولًا وشهرة على الإنترنت، ولم تصدقها حين أخبرتها بذلك، حتى طُلب منها عمل مقابلة مع إحدى المجلات عبر الهاتف عن الأمر.