بيلسا مدرباً لـ «ليدز»

لندن (رويترز)

أعلن ليدز يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم تعيين مارسيلو بيلسا مدرب الأرجنتين السابق مدرباً جديداً له.

وسيحل بيلسا «62 عاماً» محل بول هيكينجبوتوم الذي أقيل بعدما احتل النادي المركز 13 في الدرجة الثانية في الموسم المنقضي.

وسبق لبيلسا، الذي وقع عقدا لمدة عامين، تدريب أندية في الأرجنتين وإسبانيا وفرنسا كما قاد منتخب تشيلي.

وقال بيلسا الذي قاد منتخب الأرجنتين بين 1998 و2004، في بيان: «كان العمل في إنجلترا من ضمن طموحاتي»، وأضاف: «حصلت على فرص عدة، لكني شعرت بأن من المهم أن أنتظر المشروع المناسب لذا عندما قدم لي ناد مثل ليدز يونايتد لديه هذا التاريخ العريق عرضا، كان من المستحيل رفضه».

ولا يعمل بيلسا منذ إقالته من تدريب ليل الفرنسي في ديسمبر بعدما حقق ثلاثة انتصارات فقط في 13 مباراة.

وسيبدأ ليدز، بطل إنجلترا ثلاث مرات، الموسم بمدرب جديد للعام الخامس على التوالي.