بيكر يواجه الإفلاس بحصانة دبلوماسية

لندن (أ ف ب)

ذكرت الصحافة البريطانية، أن نجم كرة المضرب الألماني السابق بوريس بيكر الملاحق في لندن بسبب الديون، يحاول الاستفادة من حصانة ديبلوماسية، استناداً إلى المهمة التي كلفته بها في أبريل جمهورية أفريقيا الوسطى كملحق للشؤون الرياضية لدى الاتحاد الأوروبي.

وقدم محامو بيكر «50 عاماً»، المصنف أول في العالم سابقاً، والفائز ثلاث مرات ببطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، الخميس طعناً أمام المحكمة البريطانية العليا أرادوا فيه الاستفادة من هذه الحصانة، حسب ما أوردت وكالة برس اسوسييشن البريطانية «بي آيه». وحقق بيكر الذي أحرز 49 لقباً، ستة منها في البطولات الكبرى، أرباحاً تجاوزت 20 مليون يورو، لكنه لم يحسن إدارة أعماله بعد الاعتزال فتحولت إلى كابوس لدرجة أن إحدى محاكم لندن أعلنته مفلساً في يونيو 2017.

وحسب محامي بيكر، تفرض هذه الحصانة أن يحصل أي عمل شرعي ضده على موافقة مسبقة من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ونظيره في افريقيا الوسطى.

ونقلت وكالة «بي آيه» عن بيكر قوله، «قرار بدء إجراءات ضدي في موضوع الإفلاس كان غير مبرر وغير عادل، قمت بتفعيل الحصانة الدبلوماسية التي التزمت بها، لكي أضع حداً لهذه المهزلة، وأبدأ بناء حياتي من جديد».