«فريق أبوظبي» يدافع عن اللقب بزورقين

الدنمارك (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات سباق أفضل زمن في الجولة الثانية لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-2 والتي تقام في الدانمارك، وبمشاركة 30 زورقاً يقودها عدد كبير من المحترفين، كما كان الحال في الجولة الأولى من البطولة، والتي أقيمت في مدينة كوناس الليتوانية الشهر الماضي.

ولن تزيد المشاركة في السباق الرئيس غداً عن عشرين زورقاً كما تقتضي لوائح البطولة ونظامها، وسيكون الاستبعاد حاضراً في تصفيات أفضل زمن، حيث تدخل الزوارق الخمسة عشر الأولى في السباق الرئيس غداً دون تصفيات نهائية، بينما سيقام سباق آخر غداً يجمع الزوارق من المركز الخامس عشر فما فوق، ويتم اختيار أول خمسة زوارق من هذا السباق للدخول في السباق الرئيس.

ويواصل فريق أبوظبي بزورقيه ،ويقودها راشد القمزي، وراشد الطاير المشاركة في هذه البطولة، والتي يمتلك الفريق لقبها عن الموسم الماضي، ويسعى إلى الدفاع وبقوة عنه خلال الموسم.

وكان فريق أبوظبي قد حل في المركز الرابع في الجولة الماضية عن طريق زورق راشد القمزي، والذي واجه بداية غير جيدة جعلته يتراجع لهذا المركز ويرغب حامل اللقب في التعويض خلال الجولة الحالية ولكي يبقي على حظوظه في المنافسة على لقب البطولة.

ويبدأ التحدي اليوم بتصفيات مختلفة لسباق الزمن الأفضل، حيث تحاول زوارق فريق أبوظبي أن تصل إلى الأرقام الأفضل فيه من أجل انطلاقة قوية في السباق الرئيسي والختامي غداً.

من جهته، أوضح ناصر الظاهري رئيس بعثة الفريق في مشاركة الدانمارك أن تحدي الجولة الثانية ليس سهلاً، وهناك الكثير من المعطيات في البطولة والتي تغيرت عن الموسم الماضي بارتفاع عدد المشاركين، والتحضير والتجهيز المسبق من أغلب المحترفين قبل انطلاق الجولة.

وقال: السباق سيكون صعباً أمام الجميع ويتطلب قدرات عالية ومهارة من أجل التعامل مع مختلف مراحله، وقد شاهدنا المستويات الفنية العالية والكبيرة للمتسابقين في الجولة الأولى، وكيف أن كل الفرق قد استعدت وبقوة من أجل الموسم.

وتابع: زوارق أبوظبي ومتسابقونا مطالبون بتقديم الأفضل والتفوق الفني على بقية المشاركين، وأيضاً عدم الاكتفاء بذلك، حيث إننا يجب أن نحقق أفضل زمن اليوم للسباق الرئيس.