الوحدة والظفرة في أجواء «الطائرة»

أسامة أحمد (دبي)

يشارك فريقا الوحدة والظفرة في أضواء «الطائرة» خلال الموسم الجديد ليرتفع عدد أندية دوري الدرجة الممتازة إلى 10 فرق هى العين، الجزيرة، بني ياس، النصر، شباب الأهلي- دبي، الوصل، حتا، عجمان بجانب عودة «العنابي» والظهور الأول للفريق الظفراوي. وأوضح سالم نايف الكثيري، النائب الأول لرئيس اتحاد الطائرة، أن 4 أندية شرقاوية جديدة ستشارك في مسابقات المراحل السنية هي البطائح والزيد ومليحة والمدام، مبيناً أن هذه المشاركة على صعيدي فرق الرجال والمراحل السنية ترفع المستوى، وخصوصاً أن الدوري القوي يفرز منتخبات قوية.

وأشار الكثيري إلى أن اللعبة موعودة بموسم استثنائي مما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرة المسابقات المختلفة بمشاركة الفئات الأربع المشمولة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تفتح المجال لضخ دماء جديدة، ما يشكل إضافة نوعية في الطائرة، وغيرها، ما سينعكس إيجاباً على مسيرة الاتحادات والأندية المختلفة.

وأوضح «مشاركة شريحة مهمة بمجتمعنا في النشاط الرياضي ستفرز مواهب جديدة في العديد من الاتحادات، ما يسهم في رفع المستوى الفني العام للمسابقات المختلفة»، مبيناً أن دور المجتمع يتمثل في مشاركة قطاعاته المختلفة في الرياضة بصفة عامة، ما يؤدي إلى اتساع دائرة الممارسين في الاتحادات المختلفة، وبالتالي ستقطف هذه الاتحادات ثمار هذا القرار الإيجابي في المستقبل القريب.

وتابع: «الألعاب الأخرى بحاجة إلى اتساع دائرة المشاركين فيها بعد أن اتجه البعض إلى ممارسة كرة القدم التي تستأثر بالاهتمام والزخم الإعلامي الكبيرين، ما سيخدم مسيرة هذه الألعاب، ومن ضمنها الطائرة لأجل تحقيق الطموحات المختلفة وفق النهج المرسوم فاتساع القواعد ستسفيد منه جميع الأندية والاتحادات المختلفة، وخصوصاً أن القاعدة الصحيحة هى أساس النجاح، ونتطلع أن تحقق المرحلة المقبلة كل أهدافها المنشودة حتى يحقق كل منتسب للاتحادات المختلفة والأندية طموحه المطلوب على الصعد كافة».

وقال: «الجميع سيعمل على مضاعفة الجهد لأجل أن ترسم جميع ألعابنا صورة طيبة عن الرياضة الإماراتية في جميع المحافل القارية والدولية»، مشيراً إلى أن الاتحادات المختلف ستحقق العديد من المكاسب بإفراز العديد من المواهب على الصعد كافة.

ووصف الكثيري الموسم المنتهي للطائرة بالناجح، مشيراً إلى أن اتساع دائرة المنافسة يصب في مصلحة اللعبة، مؤكداً أن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة كان مسك ختام للموسم، والذي حضره معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، والذي شهد توزيع درع التفوف العام والألقاب الفردية، ما يمثل قوة دفع كبيرة للموسم الجديد لأجل تكرار مشهد النجاحات، ومحافظة اللاعبين المتوجين بالألقاب على هذه المكتسبات، مبيناً أن لجنة الأحداث برئاسة الدكتور أحمد المطوع تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق المزيد من النجاحات في الموسم الجديد.

وأشار الكثيري إلى لجنة المنتخبات برئاسة الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم وضعت خطة طموحة للدفع بجميع منتخباتنا الوطنية إلى الأمام، في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده من يوسف الملا رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة.