فاطمة الجوكر.. أفضل مترافعة أمام القضاء

هناء الحمادي (أبوظبي)

فاطمة محمد الجوكر.. ابنة مخلصة لهذا الوطن، وأم وموظفة مجتهدة ومثابرة هي شخصية شابة، وتتصف بمواهبها القيادية، وشغوفة بمواضيع الشباب، وحريصة على الاستماع لهم أو الاطلاع على أفكارهم ومخرجاتهم.. من القيادات الشابة الواعدة التي تستشرف مستقبل الإمارات المضيء.. فهي كانت عضواً في مجلس الإمارات للشباب والمنسق العام لمجلس دبي للشباب، بالإضافة إلى أنها ترأس مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب.

وتعمل الجوكر مستشاراً قانونياً في هيئة كهرباء ومياه دبي، وتؤكد أن العمل القانوني مختلف بطبيعته عن بقية الأعمال الأخرى لارتباطه بفروع كثيرة في المجتمع، كما أنه عمل متشعب وقائم إلى حدٍ كبير على المثابرة والاجتهاد، وبذل الجهد والتي تحقق معادلة النجاح.. وقد شجّع المجتمع المرأة الإماراتية على العمل في هذا المجال، ما أعطى دافعاً إيجابياً للنساء كافة اللواتي يعملن في تخصص القانون، فقد أصبحت اليوم قاضية، ووكيلة نيابة ومحامية تدافع ببسالة وتعمل بإخلاص. وبحكم طبيعة عملها كمستشار قانوني في هيئة كهرباء ومياه دبي، فإنها تلتمس مدى اهتمام الدولة بانخراط المرأة في هذا المجال الفعّال والحيوي.

الأولى في القانون

تخرجّت فاطمة الجوكر وهي الأولى على الدفعة الرابعة عشرة في جامعة الشارقة، والأولى على كلية القانون، وأكدّت أن تخرجها بالمركز الأول على الجامعة لم يأتِ إلا إيماناً بمقولة «أنا وشعبي نحب المركز الأول»، وتعتبر ذلك فخراً ووساماً لها يدفعها لتحقيق المزيد، وبذل الجهد دائماً للحفاظ على المركز الأول، حيث إنه من الصعب الوصول إلى هذا المركز، إلا أن الأصعب المحافظة عليه. وقد شاركت أيضاً في أنشطة قانونية دولية، وتم تكريمها كأفضل مترافعة قانونية أمام القضاء على مستوى الشرق الأوسط.. وتقول فاطمة: «بكل تأكيد هو شعور لا يوصف، فكم هو جميل أن ترى عملك يُثمر، وأن تحقق المركز الأول على مستوى دولي، وأن تهديه لوطنك كي يكون جزءاً من رد الجميل لوطننا الغالي»، وأيضاً حصلت على شهادة معتمدة في المرافعة القضائية من لندن.