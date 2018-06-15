إحداث جائزة توفيق بكّار للرّواية العربية في تونس

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت جمعية «ألق» الثقافية التونسية عن إحداث جائزة أدبية سنوية للرواية باللغة العربية تحمل اسم الأديب والروائي التونسي الكبير توفيق بكار، بالتعاون مع مكتبة تونس، وذلك تقديراً لعطاء الرجل وإسهامه الكبير والقيّم فى إثراء الحركة الأدبية فى تونس خلال أكثر من نصف قرن.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أن هذه الجائزة مفتوحة للكتّاب والمبدعين التونسيين والعرب من دون تحديد للسن، يحصل الفائزون فيها على جائزة مالية رمزية ودرع المسابقة، ولكن في المقابل تتكفل مكتبة تونس بنشر الرّوايات الفائزة بالتعاون مع دور نشر عربية. ويشترط فى المترشحين للجائزة أن تكون الرّواية المشاركة غير منشورة سابقاً ولم يشارك بها صاحبها في أي مسابقة داخل البلاد أو خارجها، وأن يتولّى المشارك تعمير الاستمارة، وإرسالها في الآجال المطلوبة، وأن يتقدم المتسابق بنصّ واحد فقط.

كما يشترط فى المترشحين أن تكون أعمالهم نتاجاً إبداعياً لا ترجمة. وتعرض النصوص على لجنة تحكيم تتكوّن من أهل الاختصاص، وتعتبر قراراتها نهائية، حيث لا يقبل أيّ نوع من المراجعة أو الاعتراض على هذه القرارات بأي وسيلة من الوسائل.

وحدد يوم 31 يوليو 2018 كآخر أجل لقبول الأعمال المرشحة.