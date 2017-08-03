حلي يدوي بلمسات من الطبيعة

القاهرة (الاتحاد)

نالت الفنانة التشكيلية سوزان المصري إعجاب عشاق الأناقة والتفرد في أحدث معارضها للحلي اليدوي، والذي أقيم مؤخراً بأتيليه القاهرة بضاحية الزمالك، حيث تألقت التصاميم بألوان مبهجة ومتناغمة، وتعانقت المعادن بتكويناتها الجذابة وأشكالها المبتكرة مع الأحجار الطبيعية وطلاءات المينا إلى جانب استخدام العديد من الخامات غير التقليدية منها قطع النسيج التراثي والايتامين والخيوط الحريرية والأصواف الملونة وبعض القطع الخشبية أو الأصداف، واعتمدت بعض التصاميم على استلهام عدد من الموتيفات الشعبية والتراثية وتوظيفها بأساليب متنوعة لتقدم تصاميم عصرية تحمل أنفاس الماضي وتتميز بالتفرد وعدم التكرار.

واستولت المجموعة على تقدير الوسط الفني وعدد من رموز وصناع الموضة في مصر الذين أثنوا على إبداع الفنانة التي عبرت شهرتها الحدود لتصبح واحدة من أهم الأسماء العربية المعروفة في الغرب، حيث شاركت في العديد من المعارض الدولية على مدى نحو 35 عاماً وأصبحت أعمالها مقتنيات في عدة متاحف دولية.

وعن الجديد الذي تحمله قطع الحلي تقول سوزان: هي مجموعة حرصت من خلالها على أن أقدم الجديد في التعامل مع المعادن مثل الفضة والنحاس والبرونز، اعتمدت فيها على أساليب جديدة في طرق وسحب وتشكيل تلك المعادن، كما لجأت إلى إضافة لمسات عصرية في بعض الأطقم والقطع من خلال أساليب الطلاء المختلفة منها طلاءات بالذهب أو البلاتين، مشيرة إلى أن أعمالها دائماً تعكس عشقها وتأثرها العميق بالفنون التقليدية والتراثية في مصر والعالم العربي.

وأضافت: تضم المجموعة تصاميم متباينة تعبر عن بيئات متنوعة في مختلف قرى ونجوع مصر منها فنون الصعيد والنوبة وملامح من فنون محافظات الوجه البحري وما يعبر عن بدو سيناء، موضحة أنها اهتمت بأن يكون الشكل والملمس النهائي والتشطيب على أرقى مستوى فني لتحقق طموح المرأة في حلي متفردة وغير مكررة تتناغم مع الاتجاهات العالمية للموضة.