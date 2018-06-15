مدينة أوروبية تصدر تراخيص لممارسة التسول!

أقر المجلس البلدي في إسكيلستونا في السويد مرسوما يشترط على المتسولين الحصول على ترخيص، من أجل إحصاء السكان المعوزين ورصد عمليات الاتجار المحتملة، على ما ذكرت الإذاعة السويدية العامة.

وجاء في نص المرسوم، الذي اعتمد بالغالبية المطلقة "الحصول على إذن من الشرطة لجمع المال، إلزامي في بعض المناطق الجغرافية".

ويدخل المرسوم حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر المقبل وسيكلف الترخيص 150 كورونة (17 دولارا).



ويهدف المرسوم إلى السماح للجمعيات وأجهزة المساعدة الاجتماعية التواصل مع الفقراء، على ما أفاد مروجو المرسوم "ومساعدتهم على العودة إلى بلدانهم" في حال الضرورة.

وينبغي أن يحصل المرسوم على موافقة سلطات المقاطعة وقد يعتبر مخالفا للدستور.



في إسكيلستونا، البالغ عدد سكانها 69 ألف نسمة والواقعة على بعد حوالى مئة كيلومتر غرب العاصمة ستوكهولم، كما في مدن سويدية أخرى، يتسول غجر روما من رومانيا وبلغاريا في الشوارع منذ سنوات.