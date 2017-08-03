جنوب آسيا قد يكون غير صالح للسكن بحلول 2100.. والسبب؟

أ ف ب

تواجه مناطق في جنوب آسيا، حيث يقيم شخص من كل خمسة في العالم، خطر أن تتحول غير صالحة للسكن بحلول نهاية القرن الحالي بفعل الرطوبة القصوى المتصلة بظاهرة الاحترار المناخي في حال لم يُبذل أي جهد لتقليص انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.



ولفت الباحثون، الذين نشرت نتائج أعمالهم مجلة "ساينس ادفانسز" العلمية، إلى أن "زيادة درجات الحرارة والرطوبة خلال الصيف قد تبلغ مستويات تتخطى قدرة جسم الإنسان على الصمود من دون حماية".



وحذر العلماء أيضا من أن "موجات الحر القاتل هذه قد تحصل في غضون بضعة عقود فقط في مناطق في الهند وباكستان وبنغلادش بما فيها الأحواض الخصبة للسند والغانج ومناطق هامة للإنتاج الزراعي".



في 2015، ضربت خامس أسوأ موجة حر قاتلة في التاريخ جزءا كبيرا من الهند وباكستان ما أودى بحياة حوالى 3500 شخص.

وخلصت دراسات عدة في جنوب آسيا إلى وجود رابط بين التغير المناخي ووتيرة موجات الحر الشديد وأثر ذلك على صحة الإنسان.

