بعد اختبار ثان ناجح..«هايبرلوب» تستعد لطرح قطارها تجارياً

ا ف ب

أجرت شركة «هايبرلوب وان» الأميركية الناشئة اختباراً ناجحاً ثانياً لقطارها فائق السرعة قائلة إنها باتت مستعدة للدخول في مرحلة التسويق التجاري، على ما أفاد مسؤولو الشركة.

وقد أجرى الاختبار الجديد في 29 يوليو المنصرم في موقع خاص في صحراء نيفادا وسمح بتسيير النموذج التجريبي للقطار بسرعة 310 كيلومترات في الساعة في مقابل 112 كيلومترا في الساعة في الاختبار الكامل الأول في مايو.

وفي المحصلة، اجتاز قطار «هايبرلوب وان اكس بي - 1» وهو اسم النموذج التجريبي، مسافة تناهز 450 مترًا بحسب المجموعة التي قالت إنها أجرت اختبارات ناجحة لكل مكونات النظام.

ومن المتوقع أن تبلغ سرعة هذا القطار المعلق في الهواء بفضل نظام تعليق مغناطيسي، 1200 كيلومتر في الساعة عند إنجاز المشروع بحسب التقديرات الأولية لشركة «هايبرلوب وان».

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «هايبرلوب وان» وأحد مؤسسيها شروين بيشاور «أظهرنا أن «هايبرلوب» تعمل جيدا».