  • الجمعة غرة شوال 1439هـ - 15 يونيو 2018م

لوحة البداية بالأخضر والأحمر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 15 يونيو 2018

تحول ستاد لوجينكي بالعاصمة الروسية موسكو إلى مسرح لأجمل الصور والعروض واللوحات الفنية في حفل افتتاح «حفلة الكرة الجميلة» بمونديال روسيا أمس، وتداخلت الأعلام وتعانقت الألوان وذابت اللغات وانصهرت الجنسيات بين الجماهير في مشهد رائع يعكس فرحة كأس العالم في قلوب الشعوب بعيداً عن النتائج والمباريات والفوز والخسارة.

وخطفت الجماهير السعودية الأنظار في اليوم الأول بتوافدها بكثافة في المدرجات وهي تحمل الأعلام الخضراء، بينما حملت الجماهير الروسية الأعلام الحمراء، ورغم الخسارة إلا أن جماهير الأخضر لديها ثقة بقدرة فريقها على العودة بقوة في المواجهات المقبلة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 