لوحة البداية بالأخضر والأحمر

تحول ستاد لوجينكي بالعاصمة الروسية موسكو إلى مسرح لأجمل الصور والعروض واللوحات الفنية في حفل افتتاح «حفلة الكرة الجميلة» بمونديال روسيا أمس، وتداخلت الأعلام وتعانقت الألوان وذابت اللغات وانصهرت الجنسيات بين الجماهير في مشهد رائع يعكس فرحة كأس العالم في قلوب الشعوب بعيداً عن النتائج والمباريات والفوز والخسارة.

وخطفت الجماهير السعودية الأنظار في اليوم الأول بتوافدها بكثافة في المدرجات وهي تحمل الأعلام الخضراء، بينما حملت الجماهير الروسية الأعلام الحمراء، ورغم الخسارة إلا أن جماهير الأخضر لديها ثقة بقدرة فريقها على العودة بقوة في المواجهات المقبلة.