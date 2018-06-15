رونالدو.. حلم الفرصة الأخيرة

سوتشي (أ ف ب)

قد يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام فرصته الأخيرة لقيادة بلاده إلى المجد العالمي، وذلك عندما يبدأ أبطال أوروبا مشوارهم في مونديال روسيا 2018 اعتبارا من الجمعة ضد الجار الإسباني.

سيكون ابن الثالثة والثلاثين عاما في مواجهة ستة من زملائه في ريال مدريد عندما يلتقي الطرفان اليوم في سوتشي ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث سيسعى الإسبان إلى التأكيد بأنهم لم يتأثروا بإقالة مدربهم جولن لوبيتيغي قبل يوم من الافتتاح واستبداله بفرناندو هييرو.

ورونالدو نفسه معني بقضية لوبيتيغي لأن القرار الذي اتخذه الاتحاد الإسباني، جاء على خلفية توقيت الإعلان عن انتقال المدرب إلى ريال مدريد بعد نهاية كأس العالم.

وهناك سؤال يطرح حول ما إذا كان رونالدو مطلعا على موضوع التعاقد مع لوبيتيجي، في الوقت الذي تطرح تساؤلات بشأن مستقبله شخصيا مع النادي الملكي.