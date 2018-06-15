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رونالدو.. حلم الفرصة الأخيرة
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تاريخ النشر: الجمعة 15 يونيو 2018

سوتشي (أ ف ب)

قد يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام فرصته الأخيرة لقيادة بلاده إلى المجد العالمي، وذلك عندما يبدأ أبطال أوروبا مشوارهم في مونديال روسيا 2018 اعتبارا من الجمعة ضد الجار الإسباني.

سيكون ابن الثالثة والثلاثين عاما في مواجهة ستة من زملائه في ريال مدريد عندما يلتقي الطرفان اليوم في سوتشي ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث سيسعى الإسبان إلى التأكيد بأنهم لم يتأثروا بإقالة مدربهم جولن لوبيتيغي قبل يوم من الافتتاح واستبداله بفرناندو هييرو.

ورونالدو نفسه معني بقضية لوبيتيغي لأن القرار الذي اتخذه الاتحاد الإسباني، جاء على خلفية توقيت الإعلان عن انتقال المدرب إلى ريال مدريد بعد نهاية كأس العالم.

وهناك سؤال يطرح حول ما إذا كان رونالدو مطلعا على موضوع التعاقد مع لوبيتيجي، في الوقت الذي تطرح تساؤلات بشأن مستقبله شخصيا مع النادي الملكي.

وبدأت التخمينات بشأن مستقبل صاحب الكرة الذهبية خمس مرات بسبب ما أدلى به مباشرة بعد فوز ريال بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي بفوزه في النهائي على ليفربول الإنكليزي 3-1، حين قال «كان من الجيد اللعب مع هذا النادي»، مستخدما صيغة الماضي. ... المزيد
     
 

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