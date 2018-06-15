موسكو تعيش المونديال بـ «كل اللغات»

موسكو (د ب أ)

بعدما سادت حالة تشبه الصمت شوارع وميادين المدن المضيفة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا خلال الأيام القليلة الماضية، دبت الحياة أمس في العديد من أنحاء هذه المدن وخاصة العاصمة الروسية موسكو مع توافد الجماهير بالآلاف صوب استاد «لوجنيكي».

وشهدت المناطق المحيطة باستاد لوجنيكي تواجدا هائلا للمشجعين من مختلف الجنسيات قبل حفل افتتاح البطولة، والذي أقيم اليوم على استاد «لوجنيكي» بالعاصمة الروسية وأعقبته المباراة الافتتاحية للبطولة.

وكان للمشجعين العرب حضور قوي حول الاستاد حيث حضرت أعداد كبيرة من المشجعين السعوديين لمساندة منتخب بلادهم في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الروسي صاحب الأرض.

كما حضر مشجعون من بلدان عربية أخرى لمساندة المنتخب السعودي، وكذلك مشاهدة حفل الافتتاح ومساندة باقي المنتخبات العربية.