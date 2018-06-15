كيكر: فوز بلجيكا بالمونديال..ممكن !

القاهرة (الاتحاد)

سلطت صحيفة كيكر الضوء على المنتخب البلجيكي بشكل خاص، فيما يبدو أنه رهان أو توقع لكتيبة الشياطين بالذهاب بعيداً في المونديال هذه المرة، خاصة أن المنتخب يمتلك عدداً كبيراً من الأسماء الثقيلة في عالم كرة القدم وبمتوسط أعمار يبلغ 27.6 عام، وقالت كيكر إن المنتخب الذي يفضل كثيرون فوزه بلقب كأس العالم هذه المرة هو بلجيكا، وكان الترشيح الأبرز في مونديال 2014 وكذلك بطولة يورو 2016، لكن خذل الشياطين عشاقهم في كل مرة، إلا أن الصحيفة الألمانية ترى أن الفرصة سانحة هذه المرة لهذا الجيل الذهبي، كاشفة عن تصريحات سابقة ليواخيم لوف مدرب الماكينات قال فيها إن المنتخب البلجيكي قادر على الفوز بلقب المونديال إذا أراد لاعبوه ذلك ! واستعرضت الصحيفة عدة أمور تبرز قوة المنتخب البلجيكي، ولعل وجود المدرب الإسباني، روبرتو مارتينيز، هو أهمها، خاصة مع امتلاكه للشخصية القيادية التي مكنته من ترتيب الأوضاع داخل الفريق وإقصاء العناصر المثيرة للمشاكل بجانب وضوح دور كل لاعب داخل المنظومة، وفي ظل تكتيك 3/‏4/‏2/‏1 منح مارتينيز الحرية الكاملة لأهم نجمين في صفوف بلجيكا، دي بروين وهازارد. كما أبرزت تصريحات المدرب الإسباني التي قال فيها إنه يضع المنتخب الألماني كمثال بارز أمام لاعبيه من أجل تحفيزهم لاقتناص اللقب العالمي، ونقل مارتينيز للاعبيه أن الألمان عندما يرتدون قميص المنتخب لا يعرفون سوى الفوز، وكذلك أشاد بأهمية وجود المدرب الفرنسي المساعد، الأسطورة تييري هنري، الذي سيساعد اللاعبين ذهنياً من أجل استيعابهم كيفية الفوز بالبطولات العالمية الكبرى، ومن ناحية أخرى، قال النجم الإنجليزي الكبير، آلان شيرر، إن المنتخب البلجيكي يمتلك قواماً من لاعبي البريميرليج يفوق الأسماء المختارة في المنتخب الإنجليزي ذاته، ويبدو اهتمام الصحافة الألمانية بالمنتخب البلجيكي كبيراً في ظل إمكانية مواجهته في أدوار إقصائية مبكرة خلال المونديال !