لاجازيتا: البرازيل وأوروجواي الأفضل !

القاهرة (الاتحاد)

في ظل غياب المنتخب الإيطالي عن المشاركة في مونديال روسيا للمرة الأولى منذ 60 عاماً، يبدو أن الصحافة الإيطالية لا تزال تشعر بغصة جراء إقصاء الآزوري بعيداً عن أكبر بطولات كرة القدم في العالم، وعلى استحياء تظهر بعض أخبار المونديال أو بعض التقارير، لكن صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الشهيرة أفردت تحليلاً رقمياً وفنياً لكل المباريات الودية التي خاضتها المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم، وخرجت منه بعدة نتائج أبرزها حالة النشوة والتفوق التي يعيشها المنتخب البرازيلي في هذه الفترة، وهو ما يجعله المرشح الأول في رأي الكثيرين لاستعادة الكأس الذهبية الغائبة عن خزائن السليساو منذ 16 عاماً، وقالت لاجازيتا في تقريرها أن راقصي السامبا فازوا في كل المباريات التي خاضوها خلال آخر 6 أشهر، وهو ما كرره منتخب أوروجواي الذي يتوقع البعض أن يكون مفاجأة هذه النسخة المونديالية، لكن رفاق نيمار واجهوا خصوماً أكثر قوة مثل روسيا، ألمانيا، كرواتيا، في حين أن السيليستي تغلبوا على التشيك، ويلز، و أوزبكستان، ليبقى المنتخب البرازيلي ورفيق قارته الأوروجواياني هما المنتخبان الوحيدان بين 32 فريقاً مونديالياً اللذان حققا الانتصار في كل مبارياتهم الأخيرة ! المنتخب المغربي كان له نصيب كبير من إشادة الصحيفة الإيطالية، حيث جاء في المرتبة الثانية بالتساوي مع بيرو، لأنهما لم يتعرضا لأي هزيمة في وديات ما قبل المونديال، إذ فاز كل منهما في 4 مباريات وتعادلا مرة واحدة، ثم جاء كل من شياطين بلجيكا وأسود إنجلترا في الترتيب الثالث بالفوز في 3 مباريات والتعادل مرة واحدة، وهما أفضل المنتخبات الأوروبية تحقيقاً للنتائج الإيجابية في الشهور الأخيرة، وأخيراً انتقدت لاجازيتا المستوى الذي ظهر به حامل لقب المونديال، المانشافت، خلال استعداداته قبيل انطلاق البطولة، إذ لم يحقق سوى فوز واحد فقط خلال 4 مباريات.