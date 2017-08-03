مصر والسعودية: الإجراءات ضد قطر مستمرة

عواصم (وكالات)

أبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس نظيره الجزائري عبد القادر مساهل بمستجدات أزمة قطر على ضوء الاجتماع الأخير الذي عقد في المنامة، والذي أكد على ما تلمسه الدول الأربع من عدم جدية الجانب القطري في التعامل مع المطالب التي شدد على التمسك بتنفيذها. وأعرب خلال مؤتمر صحفي مشترك عن تطلع مصر لتنسيق المواقف مع الجزائر سواء في الإطار العربي أو من خلال الأمم المتحدة للتصدي بحزم للدول الراعية للإرهاب.

وقال شكري ردا على سؤال حول زيارته للخرطوم وموقف السودان من الأزمة القطرية «إن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور وسيتم تناول القضايا الثنائية والإقليمية، وكان هناك حرص على استمرار التنسيق وإزالة أي شوائب في تدعيم العلاقات». وأضاف «أن كل القضايا ستكون مطروحة وفِي كل لقاء نطرح الرؤية المصرية تجاه أزمة قطر وضرورة شمولية التعامل الدولي مع الإرهاب وستطرح الملفات بشفافية». مؤكدا أن سياسة مصر ثابتة بأن لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تتآمر على أحد.

وأكد مساهل أن الجزائر تتابع عن كثب تطورات الأزمة القطرية، وقال ردا على سؤال بشأن جولته العربية وإذا ما كانت تحمل مبادرة لحل الأزمة «لسنا حاملين أي مبادرة، نحن على ثقة أن المعنين مباشرة عليهم التعامل مع الأزمة.. نحن مع الآليات الموجودة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في الأزمة، ونؤيد مصر ومع تحركات الكويت»، وأضاف «نحن نؤيد الحلول التي تتم على مستوى وطني، ونحن نفضل الحلول على المستوى الإقليمي ودوّل الجوار، ونحن لا نتدخل في شؤون الآخرين ولا نقبل تدخل أحد في شؤوننا ولابد أن يبقى التنسيق والحوار». مشيرا إلى أن بلاده شهدت خلافات وأزمات كبيرة وأنها أكثر دول المنطقة عانت من الإرهاب الذي سقط ضحيته أكثر من 200 ألف ولكن تم حله بالحوار، منذ وصول الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الحكم عام 1999.

وحذر وزير الخارجية الجزائري من عودة المقاتلين الأجانب المنضمين لصفوف التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أنهم الأخطر على دول المنطقة في الوقت الراهن، وقال إن الدولة الجزائرية انتصرت على الإرهاب بمحاربتها الفكر المتطرف وإبرام المصالحة الوطنية. وشدد على ضرورة وقف تمويل الإرهاب والتطرف، وأن يكون هناك موقف على مستوى دول إفريقيا لمطالبة الأمم المتحدة لوضع بعض الأسس لوقف تمويل الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة شعوب المنطقة.