هييرو: الفوز هدفنا وحصد اللقب حلمنا

موسكو (الاتحاد)

برغم طرح عدد من الأسماء لخلافة جولين لوبيتيجي في تدريب منتخب إسبانيا بعد إقالته المفاجئة أمس الأول، جاء اختيار فيرناندو هييرو المدير الرياضي للاتحاد الإسباني، ليثير الكثير من الجدل حول هذا الخيار، خاصة أن هييرو لا يحظى بخبرة تدريبية كبيرة.

بعد اختراق «الاتحاد» معسكر المنتخب علمت من مصادر داخل الفريق والاتحاد بأن اختيار هييرو كان اضطرارياً وإجبارياً، في ظل عوامل عدة، تضافرت ليتولى هييرو المهمة الصعبة التي يبدأها اليوم بلقاء البرتغال.

أكدت مصادر لـ «الاتحاد» أن اسم هييرو لم يكن مطروحاً بقوة، ولكن كل الخيارات أشارت إلى الحاجة إلى بعض الوقت، وكان من بين الأسماء المطروحة فيسنتي دل بوسكي المدير الفني الأسبق، خاصة أنه سبق له العمل مع عدد كبير من اللاعبين في المنتخب، بل إن التغييرات التي أدخلها لوبيتيجي على الأداء ليست غائبة عن دل بوسكي الذي يحظى بتقدير كبير، إلا أن ضيق الوقت قبل المباراة أمام البرتغال اليوم، فرض خياراً مختلفاً على الاتحاد الإسباني، إضافة إلى الإيقاع السريع الذي يتمتع به هييرو، وقربه من العديد من اللاعبين في الفترة الأخيرة بفضل عمله في الاتحاد، وخاف مسؤولو الاتحاد الإسباني من تأخير إسناد المهمة لحين التحاق مدرب آخر مثل دل بوسكي بالمعسكر، وهو ما يؤثر سلبياً على اللمسات الأخيرة في استعدادات «الماتادور» لمباراة البرتغال.

كما عرف مسؤولو الاتحاد أن أكثر من مدرب أبدى تحفظه على تولي المسؤولية في هذا الموقف العصيب، لأن أي نتائج سلبية لن تؤثر فقط على صورة الاتحاد، وإنما على سمعة المدرب، خاصة أن المنتخب الإسباني يخوض النسخة كأحد المرشحين بقوة للفوز باللقب.