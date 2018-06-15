رينار: نقاتل لحصد بطاقة التأهل

سان بطرسبرج (د ب أ)

قال الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم، إن فريقه ليس مرشحاً لعبور المجموعة الثانية بكأس العالم، وذلك قبل مواجهة المنتخب الإيراني في الجولة الأولى اليوم، ولكنه قال إنهم سيقاتلون من أجل حصد بطاقة التأهل.

وقال رينار في مؤتمر صحفي أمس: بالنسبة لنا فالأمور بسيطة إلى حد ما، نواجه ثلاثة فرق يتقدمون علينا في تصنيف الاتحاد الدولي «الفيفا»، وهم يتفوقون علنيا، واستعداداتنا لمنتخب إيران ستكون مثل استعداداتنا لمواجهتي إسبانيا والبرتغال.

وأضاف: لسنا هنا لالتقاط صور للآثار في سان بطرسبرج، نحن هنا لأننا نريد المنافسة.

وأضاف: إن كارلوس كيروس مدرب إيران مليء بالمفاجآت، ولكن منذ القرعة فكرنا في الفريق الإيراني طويلاً، كنا نعمل ونحلل منذ أكثر من ستة أشهر.