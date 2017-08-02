الإمارات تدين إطلاق بيونج يانج صاروخاً عابراً للقارات

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

دانت دولة الإمارات إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً جديداً عابراً للقارات، مؤكدة أن التجربة الصاروخية الجديدة تمثل تحدياً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومعاهدة حظر الانتشار النووي، وتهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار العالمي. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس، ضرورة المحافظة على القواعد المتعلقة بحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم، مشددة على أن خرق هذه القواعد والأعراف يعد تهديداً وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن من شأنه أن يقوض فرص السلام والاستقرار بشبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا. وطالب البيان كوريا الشمالية بالالتزام بقرارات مجلس الأمن داعياً كافة الأطراف المعنية جميعها إلى انتهاج سبيل الحوار والدبلوماسية للحد من التوترات والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

من جهة أخرى، أعلن مسؤولون أميركيون أن الجيش الأميركي أجرى أمس، تجربة على صاروخ باليستي عابر للقارات بلا ذخيرة، بعد أيام على إجراء كوريا الشمالية تجربة مماثلة للمرة الثانية خلال يوليو المنصرم. وجاءت التجربة الأميركية التي تتزامن مع تصعيد التوتر مع بيونج يانج، على غير العادة حيث غالباً ما يتم الإعلان عنها بشكل مسبق قبل أسابيع أو أشهر. وقالت قيادة الضربات في سلاح الجو الأميركي في بيان إن «التجربة، ومع إنها ليست رداً على الخطوات الأخيرة لكوريا الشمالية، تظهر أن المؤسسة النووية للولايات المتحدة آمنة وفعالة وجاهزة لمنع وكشف أي هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها».

وانطلق الصاروخ «مينيتمان 3» في الساعة 2:01 صباحاً (0902 ت غ) بتوقيت كاليفورنيا أمس، بحسب قيادة الضربات العالمية في سلاح الجو الأميركي. وحلق الصاروخ في السماء ليلاً من قاعدة فاندنبرغ الجوية في جنوب كاليفورنيا بسرعة 4200 ميل تقريباً في الساعة وصولاً إلى جزيرة كواجالين بجزر المارشال. وأثار التقدم السريع لبرنامج كوريا الشمالية الصاروخي وتطوره قلق المجتمع الدولي، حيث أشرف زعيمها كيم جونج- اون على تجربتين لصواريخ عابرة للقارات يومي 4 و28 يوليو المنصرم، مهدداً في الأولى بقوله إنها «هدية للأميركيين الأوغاد»، مشيراً إلى قدرة الصاروخ على الوصول إلى ولاية آلاسكا. لكن في التجربة الثانية التي جرت في 28 يوليو، حلق الصاروخ الكوري الشمالي مسافة أبعد، وكان يمكن أن يصل بحسب خبراء، إلى نيويورك على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

بالتوازي، أكد قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية الجنرال فنسنت بروكس، أن منظومة الدفاع الصاروخي المتقدمة «ثاد» ستحسن القدرات الدفاعية للحلفاء ضد تهديدات بيونج يانج. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الحكومية «يونهاب» عن بروكس قوله في بيان إن نجاح تجربة اعتراض منظومة ثاد لصاروخ باليستي في آلاسكا نهاية الأسبوع الماضي، يدل على مقدرة المنظومة في التصدي لتهديدات كوريا الشمالية. وأضاف أن «الهدف من نشر منظومة ثاد في كوريا الجنوبية هو التصدي لصواريخ كوريا الشمالية الباليستية». ونشرت الولايات المتحدة قاذفتين من منظومة ثاد، وراداراً طراز «اكس - باند» جنوب سيؤول فيما لا تزال هناك 4 قاذفات وبطارية مخزنة في مجمع عسكري قريب.

وكان السناتور الجمهوري ليندسي جراهام كشف ليل الاثنين الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغه بأنه مستعد لخوض «حرب مدمرة» ضد كوريا الشمالية وبرامجها النووية، مؤكداً أنه لن يسمح لها بتطوير صاروخ طويل المدى قادر على حمل رأس نووية. غير أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون حاول أمس الأول، طمأنة بيونج يانج، قائلاً إن واشنطن لا تعادي نظامها. ووفق وكالة «أسوشيتد برس»، قال الوزير مخاطباً كوريا الشمالية «نحن لسنا أعداءكم»، مستدركاً بالقول إن بلاده لا تعتقد أن «المحادثات ستثمر إذا ما أتت بيونج يانج بنية الحفاظ على أسلحتها النووية». وطالب بكين بمواصلة الضغط على كوريا الشمالية، مبيناً أن المشكلة الكورية الشمالية ليست خطأ الصين، غير أنها يجب أن تساعد في تهيئة الظروف لإجراء محادثات مثمرة». وردت الصين على لسان صحيفة «تشاينا ديلي» الرسمية بالقول « الرئيس ترامب (أخطأ) بافتراض أن بكين يمكن أن تتعامل، بشكل فردي مع كوريا الشمالية».