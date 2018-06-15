«نجريج» تدعو لصلاح

القاهرة (الاتحاد)

بين الأغاني الخاصة في ملاعب الإنجليز، والحفاوة البالغة في ميادين ومدن روسيا، وأحاديث وسائل الإعلام المختلفة حول العالم، تبقى ضحكة الريفي البسيط ودعوات الأم والأقارب أفضل ما يتمتع به النجم المصري العالمي محمد صلاح وهو يستقبل عامه الـ 26 اليوم، والذي يتصادف مع مباراة مصر أمام أوروجواي.

أصبح صلاح الذي تحدى الصعاب ومزاحمة عمالقة المستديرة حول العالم نموذجاً وقدوة لكل الشباب، ولم يبخل عليه الجميع بمختلف الاحتفالات ابتداءً من نجريج بلدته البسيطة في مركز بسيون محافظة الغربية، وحتى مدينة إيكاترينبرج التي تشهد ضربة البداية لمصر مع أوروجواي، ومروراً بمدينة ليفربول التي شهدت ظهور وتألق ووصول نجم كروي مصري للعالمية.

حرصت «الاتحاد» على الانتقال إلى مسقط رأس الفرعون المصري والتقت بأسرته، وفوجئت بعدد هائل من القصص والحكايات عن مولده وعلاقته بأسرته وأهل قريته.

أكد ماهر شتية عمدة القرية وأقرب المقربين من صلاح وأسرته، أن نجريج صارت مجالاً لحديث وإشادة الجميع بفضل ابنها صلاح، وما حققه لبلدته على مدار سنوات طويلة لم ينس فيها أي فرد من القرية، وظلت مقصده المباشر لقضاء إجازاته رغم تمتعه بالقدرة على قضاء الإجازات في أفضل الأماكن حول العالم.