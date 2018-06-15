إيجناشيفيتش يدخل التاريخ بمشاركة قياسية

موسكو (أ ف ب)

بعد أعوام من التحضير ومليارات الدولارات التي أنفقت على الملاعب والمنشآت، تنفس الروس الصعداء بعدما افتتح منتخبهم الوطني نهائيات مونديال 2018 بفوز احتفالي كبير على السعودية 5- صفر، ما يمهد الطريق له لبلوغ ثمن النهائي للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفييتي.

ولم تكن المؤشرات مشجعة قبل المباراة التي كرست تقليد عدم خسارة المضيف المباراة الافتتاحية في تاريخ النهائيات، إذ لم يفز منتخب المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف سوى مرة واحدة في مبارياته العشر الأخيرة منذ مباراته الأولى له في كأس القارات صيف 2017 ضد نيوزيلندا «2- صفر»، وكانت ضد كوريا الجنوبية في السابع من أكتوبر(4-2).

وبعدما عاد عن اعتزاله الدولي لمحاولة مساعدة روسيا وسط أزمة الإصابات التي يعاني منها المضيف، أصبح مدافع سسكا موسكو المخضرم سيرجي إيجناشيفيتش أكبر لاعب في تاريخ روسيا أو الاتحاد السوفييتي يشارك في النهائيات عن 38 عاماً و335 يوماً، بمشاركته أساسياً في المباراة الافتتاحية.

كما أصبح إيجناشيفيتش أكبر لاعب ميدان «ليس حارس مرمى» يشارك في النهائيات العالمية منذ الكاميروني روجيه ميلا عام 1994 «42 عاماً».

وعزز إيجناشيفيتش أيضاً رقمه القياسي لعدد المباريات الدولية مع المنتخب الروسي بـ121 مباراة، وهو وصل إلى مباراته المائة في المباراة الأخيرة لبلاده في مونديال البرازيل 2014 ضد الجزائز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.