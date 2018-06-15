كروس: الثقة بالنفس مفتاح الحفاظ على اللقب

فاتوتينكي (د ب أ)

وعد توني كروس لاعب المنتخب الألماني، أن يعيد تحفيز نفسه بالكامل لمساعدة ألمانيا في الدفاع عن لقبها في كأس العالم، وذلك بعد أن فاز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا. وساهم كروس 28 عاماً في قيادة فريق ريال مدريد للتتويج للمرة الثالثة عشرة بدوري أبطال أوروبا، بالفوز على ليفربول 3 /‏ 1 يوم 26 مايو الماضي، قبل 22 يوماً فقط من مباراة المنتخب الألماني الافتتاحية أمام المكسيك.

وقال كروس في مؤتمر صحفي: تبني لهدف كبير وعندما تصل إليه يجب أن تبني لنفسك هدفا آخر». وأضاف :«يتطلب الأمر بعض الأيام. بالطبع تريد أن تترك نفسك لتهدأ بعد دوري أبطال أوروبا، ولكن مرة أخرى المشاركة في كأس العالم دافع كبير، التوجه لكأس العالم بمثل هذا الفريق العظيم الذي نمتلكه».

وأكد: بالتأكيد الدافع موجود وأتطلع للمباريات.

وقال كروس: أود أن أقول للاعبين بأن الإرادة مهمة للغاية في مثل هذه البطولات. ولكن الثقة بالنفس هي أهم شيء يجب توافره.