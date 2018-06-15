«المانشافت».. فريق البدايات السعيدة

فاتوتينكي (د ب أ)

يستهل المنتخب الألماني، حامل اللقب، مبارياته في بطولة كأس العالم أمام المنتخب المكسيكي بعد غدٍ، ويهدف المنتخب الألماني لمواصلة سلسلة انتصاراته في المباريات الافتتاحية بالبطولات الكبرى، تحت قيادة المدرب يواخيم لوف.

وفاز المنتخب الألماني بالخمس مباريات ولم يسمح بتلقي أية أهداف، بينما سجل 13 هدفاً في مبارياته الافتتاحية بيورو 2008 و2012 و2016 ومونديالي 2010 و2014 منذ أن تولى لوف تدريب الفريق في 2006، وقال لوف قبل المباراة أمام المكسيك بملعب لوجنيكي: كل شيء يركز على يوم الأحد.

وفاز المنتخب الألماني بمباراة وحيدة في آخر 6 مباريات، كانت أمام المنتخب السعودي 1 /‏ 2، ولكن، في السابق، دائماً ما يرتفع الأداء في البطولات الرسمية الكبرى.

وقال جيروم بواتينج في مؤتمر صحفي: يمكنك أن ترى في آخر مباراة ودية أننا نفتقد لشيء، ويمكنك أن ترى أننا لم نكن نمتلك النيران التي نحتاجها لكأس العالم. وهذا شيء طبيعي لأن هذه الأشياء تجريبية في التدريبات. يجب أن تقاتل لأجل كل بوصة.

وأضاف: نحن معروفون بأننا فريق صاحب بدايات جيدة في أي بطولة. من المهم بالنسبة لنا أن نفوز بالمباراة الأولى لنا. والنتيجة الجيدة ستعطينا أيضاً ثقة لبقية مباريات البطولة. وأضاف توني كروس: نعلم أنه يجب علينا أن نستجمع قوانا. ولكننا نتطلع، أخيراً، لبداية المونديال.

وفاز المنتخب الألماني بأول مباراتين افتتاحيتين له في المونديال برباعية نظيفة، أمام أستراليا في 2010 وأمام البرتغالي في 2014، وقبل حقبة لوف فاز المنتخب الألماني على نظيره السعودي بثمانية أهداف نظيفة في مونديال 2002. وكانت آخر مرة فشل فيها المنتخب الألماني في الفوز بمباراته الأولى قبل 32 عاماً وبالتحديد في عام 1986، عندما تعادل مع منتخب أوروجواي 1/‏1، وكانت آخر هزيمة أمام المنتخب الجزائري 1 /‏ 2 في 1982.