الريال يقدم مدربه الجديد

مدريد(د ب أ)

في محاولة لتعويض منصبه المونديالي الذي فقده قبل ساعات من انطلاق كأس العالم، قدم نادي ريال مدريد الإسباني مدربه الجديد، جولين لوبيتيجي، أمس من داخل ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل الفريق.

ويعد هذا هو الظهور الأول للمدرب الجديد بعد يوم واحد من إقالته من تدريب المنتخب الإسباني، على خلفية قيامه بالتفاوض مع النادي الملكي على تولي مسؤوليته الفنية، عقب انتهاء بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ولم يتقبل الاتحاد الإسباني فكرة ارتباط لوبيتيجي بريال مدريد قبل يومين فقط من انطلاق بطولة كأس العالم، ليقرر الإطاحة به واستقدام بفيرناندو هيرو ليخلفه في منصبه.

وكان ريال مدريد قد فقد مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في 31 مايو الماضي، عندما قرر الأخير بشكل مفاجئ الرحيل عن الفريق بعد أيام قليلة من قيادته له للفوز بلقبه الثالث عشر في دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر كل من الأرجنتيني ماوريسيو بوشيتينو، مدرب توتنهام، والألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، من أبرز الشخصيات التي اقترحت أسماءها في الفترة الماضية لتدريب ريال مدريد، فيما كان مدرب المنتخب الإسباني السابق بعيداً عن كل الترشيحات.

وأعرب لوبيتيجي عن حزنه من قرار استبعاده متمنياً الأفضل للمنتخب الإسباني، قبل أن يغادر روسيا، ولكنه لم يتطرق إلى شرح الأسباب التي كانت وراء قرار إقالته، ولذلك فإن كلماته الأولى بعد تقديمه رسميا كمدرب لريال مدريد تحظى بترقب في إسبانيا.