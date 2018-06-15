كورتوا: طموحنا لن يتوقف في «الثمانية»

موسكو (د ب أ)

يرى ثيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا الأول، أن فريقه لا يمكنه أن يكتفي بالوصول إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال الحارس البلجيكي «26 عاماً» في مقابلة لمجلة «فويتبال ماجازين» البلجيكية: يجب أن يكون لدينا هدف الوصول إلى الدور قبل النهائي، لا يمكن أن نكتفي بالوصول إلى دور الثمانية.

وسقطت بلجيكا في دور الثمانية لمونديال البرازيل 2014 أمام الأرجنتين، وفي بطولة كأس أمم أوروبا 2016 خرجت من نفس الدور أمام ويلز.

ويشارك المنتخب البلجيكي في مونديال روسيا، بقيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، مفعماً بآمال الوصول إلى مراحل أبعد وأكثر تقدماً.

وأشار كورتوا إلى أن ألمانيا هي النموذج الذي يجب لمنتخب بلاده أن يحتذي به، واستطرد قائلاً: لقد فزنا بعدة مباريات، ولكن البطولة أمر مختلف، ما هو الفريق الذي يمتلك ثقافة الفوز؟ في رأيي هو ألمانيا، ألمانيا فقط، وبعض من لاعبي البرازيل وإسبانيا.

وتلتقي بلجيكا في المجموعة السادسة أيضاً مع كل من بنما وتونس وإنجلترا، وتستهل مشوارها في المونديال في الاثنين أمام بنما في مدينة سوتشي الروسية.