العبادي يدعو الكتل السياسية لبحث تشكيل الحكومة

بغداد (وكالات)

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، الكتل السياسية لعقد لقاء على مستوى عال بعد عطلة العيد مباشرة، فضلا عن عقد ما وصفها بـ»اللقاءات المسؤولة» للاتفاق على برنامج إدارة الدولة بجميع مؤسساتها.

وقال العبادي في بيان بمناسبة حلول عيد الفطر، «مرة أخرى نواجه كعراقيين تحدي الحفاظ على هذه البلاد وعلى سلامة وأمن شعبها ونحن على ثقة تامة بعبور هذه المرحلة ما دمنا متمسكين بوحدتنا وبتغليب المصالح العليا على المصالح الخاصة أو الفئوية»، مشدداً بالقول إنه «على الرغم مما شاب الانتخابات من خروقات ومخالفات فإن اتباع الطرق القانونية والاحتكام للقانون والدستور هو السبيل الوحيد لحل هذه المشاكل والمضي نحو استحقاق تشكيل مجلس نواب جديد والحكومة التي تنبثق عنه».

وأضاف العبادي، «بهذه المناسبة أوجه الدعوة الى الكتل السياسية لعقد لقاءٍ على مستوى عالٍ بعد عطلة العيد مباشرة وفي المكان الذي يتم تحديده لاحقا بعد التشاور لوضع أيدينا بأيدي بعض من أجل حماية الوطن والمواطنين وضمان سلامة العملية السياسية والمكاسب الديمقراطية والاتفاق على آليات محددة للإسراع بتشكيل المؤسسات الدستورية بأفضل مايمكن وبالاعتماد على قرارنا الوطني ومصالح بلدنا وشعبنا».

وتابع، «من هذا المنطلق الوطني أدعو الى عقد لقاءات مسؤولة للاتفاق على البرنامج المقبل لإدارة الدولة بجميع مؤسساتها وسلطاتها وعلى ضوء الدستور والقانون، وأن يكون البرنامج المنشود ملبياً لطموحات مواطنينا في العيش الكريم وحماية الدولة والمجتمع وأن نضع أسساً قوية ودائمة للتعايش السلمي وللسلم الأهلي، ونستهدف محاربة الفساد والقضاء عليه والتخلص من المحاصصة الفئوية الضيقة».

وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أمس أصدار 17 مذكرة توقيف جديدة بحق عدد من المشبه بتورطهم بحرق مخازن مفوضية الانتخابات العراقية.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان مقتضب أن «محكمة تحقيق الرصافة أصدرت 17 مذكرة توقيف بحق عدد من المشتبه بهم بارتكاب جريمة حرق اجهزة وصناديق الاقتراع وتم تنفيذ تسع مذكرات منها».