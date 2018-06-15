استغاثة جديدة من مسجون فرنسي في سجون «الحمدين»



تاريخ النشر: الجمعة 15 يونيو 2018 أبوظبي (مواقع إخبارية) أفصح مواطن فرنسي معتقل في الدوحة، أمس، عن تفاصيل جديدة في قضية احتجازه في سجون «الحمدين» منذ 2013، وعن قيام «الحمدين» باعتقال عدد كبير من أفراد الأسرة الحاكمة في السجون القطرية، ونقلت إحدى وسائل الإذاعة الفرنسية، عن «جان بيير مارونغيو»، مؤسس شركة التدريب الإداري «Pro & Sys» والمتهم بتداول شيكات بدون رصيد، قوله إن السلطات الحكومية القطرية خدعته بحصوله على عفو أميري مشروط، ولكنه لا يسمح له بمغادرة الأراضي القطرية. وأكد أن أمير قطر أصدر عنه عفوا مشروطا، غير أن هذا العفو صوري لأنه يشترط عدم مغادرتي البلاد، قضيت نحو 6 أعوام في ظل ظروف سجن سيئة مع الدواعش، ويتبقى عامان، داعياً إلى إطلاق سراحه.