رايان رينولدز: الأبوة أفضل شيء حدث لي

لوس أنجلوس (د ب أ)
وصف الممثل الكندي رايان رينولدز الأبوة بأنها «أفضل شيء حدث له».
ويذكر أن رايان لديه طفلتان جيمس (عامين)، واينيز (10 أشهر) من زوجته الممثلة بليك ليفلي، وعلى الرغم من مسيرته الفنية الناجحة التي تجعله يسافر كثيراً من أجل التصوير لفترات طويلة، فإن رايان (40 عاماً)، يرى أن عمله في هوليوود يتيح له فرص البقاء مع طفلتيه لفترات طويلة.
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وأضاف: «لهذا فإنني ممتن لذلك، إنني أحب أن أرى بناتي يكبرن، وأتمنى أن أستطيع أن أتواجد بهذه الصورة لفترة طويلة في حياتهما».
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وأضاف: «في ظل وجود أطفال، تريد أن تتمكن من أن تفعل كل شيء لهم كما كنت لتفعل إذا كنت في العشرينيات من عمرك».
ويذكر أن رايان تزوج بليك (29 عاماً) في عام 2012. ويشار إلى أن رايان تزوج سابقاً من الممثلة سكارليت جوهانسون عام 2008، وتم الطلاق بينهما عام 2011.