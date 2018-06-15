الجيش اليمني: مقتل وجرح عشرات الحوثيين بالجوف

صنعاء، عدن (الاتحاد، وكالات)
أكد الجيش اليمني أمس سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية في معارك بمحافظة الجوف، المحاذية للحدود السعودية، وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة التابعة للجيش العقيد عبدالله الأشرف، إن قوات الجيش هاجمت مواقع الحوثيين في مديرية المتون، واستطاعت إحراز تقدم ميداني أسفر عن مقتل وجرح العشرات بينهم قيادات ميدانية بارزة».
إلى ذلك، تفقد محافظو إقليم آزال (صنعاء، وعمران، وصعدة) قوات الجيش الوطني والمقاومة في جبهات القتال بمحور البقع بمحافظة صعدة، واطلع محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف ومحافظ عمران اللواء الركن عبدالرحمن الصعر ومحافظ صعدة هادي طرشان الوائلي وقائد القوات السعودية العميد الركن محمد بن عائض المرزوقي، على أحوال المقاتلين والانتصارات التي يسطرونها في جبهات البقع في صعدة.
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