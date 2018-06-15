«الشرعية»: تحرير الحديدة ينقذ 4 ملايين من إرهاب الحوثيين

عدن، القاهرة (وكالات)

دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح المجتمع الدولي إلى مساندة جهودها لاستعادة محافظة الحديدة مينائها الاستراتيجي. وأكد حرص الحكومة الشرعية الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية والحفاظ على سلامة المدنيين في كافة محافظات الجمهورية ومنها محافظة الحديدة وضمان وصول المساعدات إلى كافة المحافظات دون استثناء. وأشار فتح إلى أن الميليشيات الحوثية الانقلابية تقتل المدنيين وتقصف الإحياء السكنية في المحافظات بكل أنواع الأسلحة، وقامت بجرائم حرب بحق المدنيين، وعملت على تجويع أبناء محافظة الحديدة، لافتاً إلى أن عملية تحرير الحديدة، هي إنقاذ لأكثر من 4 ملايين مدني من إرهاب المليشيا الانقلابية وحصارها للمحافظة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وأوضح بأن المليشيات الانقلابية ومنذ سيطرتها على محافظة الحديدة، عملت على تردي الوضع الإنساني لأبناء المحافظة بشكل كبير، وأدت سياستها التجويعية إلى ظهور المجاعة في عموم المحافظة.

من جانبه أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي يعملان على ضمان تجنيب المدنيين مخاطر العمليات القتالية التي تشهدها جبهات القتال وعلى رأسها الحديدة. وأضاف أن هناك خططا معده من أجل ضمان عم الإضرار بالمدنيين وتوفير ملاذات آمنة للنازحين، ومنع ميليشيا الحوثي الانقلابية من استخدام المدنيين كدروع بشرية، والسماح لهم بحرية النزوح الآمن، حفاظًا على سلامتهم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المصرية القاهرة للحديث حول التطورات الميدانية والواقع الإنساني.

وأكد عسكر أن اليمن وشعبها، يُقدر كل من يسهم في تقديم العون والمساعدة الإغاثية لهم بشكل عام، ولمحافظة الحديدة بشكل خاص، وتُثني على المبادرات الإنسانية التي أعلن عنها كل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمعية الهلال الأحمر الإماراتي، بإرسال جسر بري وبحري لإغاثة السكان في الحديدة، مُعتبرين ذلك جهدًا إنسانيًا قيمًا، يُضاف إلى جهودهم السابقة، داعين المنظمات الدولية إلى الحذو حذوهم، وتقديم يد المساعدة للنازحين والمدنيين».