قافلة إماراتية عاجلة لإغاثة أهالي «الجبلية»

الحديدة (وام)

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، قافلة مساعدات إغاثية عاجلة إلى منطقة الجبلية بمحافظة الحديدة، تضمنت سلالاً غذائية وسلعاً تموينية أساسية، وذلك ضمن الجهود الإنسانية للإمارات في إغاثة الأسر المحتاجة والتخفيف من وطأة معاناة الشعب اليمني الشقيق ومساعدتهم على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرون بها جراء الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

ويأتي توزيع فرق الهيئة السلال الغذائية على أهالي منطقة الجبلية الواقعة على الخط الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا التابعتين لمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي، وفي إطار البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من الإمارات إلى الشعب اليمني الشقيق، وجهودها المبذولة لدعم الأشقاء في وقت تعاني فيه معظم الأسر معوقات اقتصادية نتيجة الممارسات الإرهابية لمليشيات الحوثي الإيرانية.

وقال نائب ممثل الهلال الأحمر الإماراتية في الساحل الغربي لليمن حارب العواني، إن توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية الإغاثية على سكان المناطق المحررة في الساحل الغربي لليمن، وأهالي الجبلية بمحافظة الحديدة يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة للإمارات على دعم الشعب اليمني الشقيق والوقوف إلى جانبهم لتجاوز ظروفهم الصعبة ورفع المعاناة عنهم. وأضاف أن الهيئة تنفذ حملات إغاثية تستهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن عبر توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية وتنفيذ المشروعات التنموية لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي فرضها حصار ميليشيات الحوثي الإيرانية. ولفت إلى أن الهيئة تستهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في كافة المناطق المحررة بالحديدة لتنعم بمستوى معيشي مناسب أسوة بالمناطق التي تم تحريرها من قبضة الحوثيين في الساحل الغربي لليمن.

وعبر أهالي منطقة الجبلية عن شكرهم الجزيل لمساهمة الإمارات العاجلة في تخفيف معاناتهم التي تسببت فيها الميليشيات الإرهابية، متوجهين بالشكر والتقدير إلى الهلال الأحمر على تقديم الدعم غير المحدود للأسر اليمنية والحرص المستمر على رفع المعاناة عنهم. مؤكدين أن التحالف العربي لدعم الشرعية يساهم في عودة الحياة الطبيعية إلى المدن اليمنية بعد تحريرها من ميلشيات الحوثي. كما أعربوا عن امتنانهم لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة التي تأتي استمراراً لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي في اليمن وتستهدف إسعاد أبناء وأسر الساحل الغربي.

وكانت الإمارات والمملكة العربية السعودية أعلنت عن خطة مساعدات من خمس نقاط لمدينة الحديدة اليمنية والمناطق المحيطة بها، تتضمن إنشاء جسر بحري إلى الحديدة من أبوظبي ومدينة جازان. وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي في حديث لقناة الإخبارية التلفزيونية السعودية، إن سفينتي مساعدات من السعودية والإمارات تنتظران في المياه قرب ميناء الحديدة.