«الهلال» توزع 6500 سلة غذائية في شبوة

شبوة، أبين، الضالع (وام)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية «المير الرمضاني» على أهالي محافظة شبوة اليمنية، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في إطار جهود الإمارات المستمرة لتخفيف العبء عن عاتق الشعب اليمني الشقيق، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن.

ووزع الفريق الميداني لهيئة الهلال الأحمر 6500 سلة غذائية شاملة الأصناف الرئيسة للغذاء على أهالي وسكان مديرية نصاب في المحافظة، والذين أعربوا عن بالغ شكرهم للإمارات على دعمها المتواصل للشعب اليمني، وثمنوا جهود ذراعها الإنسانية، المتمثل بـ»الهلال الأحمر»، في إيصال المساعدات التي تساهم في تخفيف معاناتهم، جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأكد ممثل الهلال الأحمر في شبوة أحمد النيادي حرص الهيئة على مواصلة جهودها الخيرة ومساعيها الحثيثة لتحسين حياة اليمنيين، والتخفيف من وطأة المعاناة عن كاهلهم، من خلال الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية الإماراتية لليمن ستتواصل تلبية لحاجات الناس من المواد الغذائية، وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة للدولة.

من جهة ثانية، أقامت هيئة الهلال الأحمر مأدبة إفطار جماعي في مسجد الهدى بمدينة الحصن بمحافظة أبين اليمنية، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرامية إلى تخفيف العبء عن عاتق الشعب اليمني الشقيق. وعبر الشيخ أبوبكر سالم الحاج إمام وخطيب المسجد عن شكره وامتنانه لولي عهد أبوظبي، والذراع الإنسانية للإمارات الذي نظم أول مأدبة إفطار جماعي في المسجد. كما عبر المواطنون اليمنيون الذين حضروا المأدبة عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولدولة الإمارات والهلال الأحمر.

وأقامت هيئة الهلال الأحمر مأدبة إفطار لأعضاء هيئة التدريس في مديرية الأزارق في الضالع، تم خلالها توزيع 600 وجبة غذائية، وذلك ضمن مشروع إفطار صائم الذي تنفذه الهيئة في المحافظات اليمنية المحررة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إطار مشاريع الإمارات الإنسانية لمساعدة الشعب اليمني.

وعبر أعضاء هيئة التدريس عن شكرهم وتقديرهم لمثل هذه الفتات الإنسانية الكريمة، وأكدوا أن تخصيص وجبات إفطار لهذه الشريحة المهمة في المجتمع تعد نوعاً من الدعم المعنوي لأعضاء السلك التربوي، وتقديراً لجهودهم المبذولة في سبيل إرساء دعائم العلم، ومحاربة الجهل الذي هو أساس كل البلاء ومصدر تفشي وانتشار كل الظواهر السلبية الدخلية على المجتمعات.

ووزعت هيئة الهلال الأحمر 300 وجبة إفطار، وأقامت إفطاراً جماعياً للأسر الفقيرة بمديرية الشعيب في الضالع، وذلك بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وتواصلاً لمشروع إفطار الصائم. وأعرب الحضور عن شكرهم لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على العطاء الذي بذلته منذ أول يوم في رمضان، من خلال توزيع وجبات إفطار الصائم في مختلف المحافظات المحررة، متمنين أن يكون هذا العمل بميزان حسناتها، وكل رجال الخير الذين يقدمون المعونات والمساعدات الإنسانية، ضمن فعاليات «عام زايد».