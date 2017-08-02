فيتل: عطلة «الفورمولا-1» مملة

بودابست (د ب أ)

يرى الألماني سيباستيان فيتل، سائق فريق فيراري، أن العطلة الصيفية لبطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى للسيارات «الفورمولا-1» ستكون مملة.

ولكن على النقيض يختلف الأمر بالنسبة لفرق «الفورمولا-1»، حيث ينظرون إلى فترة التوقف حتى سباق الجائزة الكبرى المقبل في حلبة دي سبا فرانكورشومب في بلجيكا، باعتبارها فرصة لالتقاط الأنفاس من أجل خوض النصف الثاني من الموسم بنجاح، كما تعد أيضاً فرصة للمسؤولين الذين يضعون في الوقت الحالي تصورات مستقبلية للعام الجديد. وقال فيتل، الذي سيظل متربعاً على صدارة ترتيب السائقين خلال الأسابيع الأربعة المقبلة حتى انتهاء العطلة بعد فوزه بسباق الجائزة الكبرى بالمجر يوم الأحد الماضي: إنه وقت مثالي من أجل الراحة. وأضاف السائق الألماني، الذي نجح في توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه، البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس إلى 14 نقطة، قائلاً: أنا مسرور كوني سأحظى ببعض الوقت للشعور بالملل وقضاء الوقت في المنزل والبقاء بضعة أيام مع العائلة.

وخلال العقود الأخيرة، بدأ اهتمام منظمي السباقات يزداد تدريجيا بالعطلات الصيفية، فمنذ عام 2001 أقرت البطولة عطلة غير رسمية امتدت لثلاثة أسابيع.

ومنذ عام 2009، الذي شهد توقيع اتفاق تحت مسمى «وقف نزف الموارد»، أصبحت العطلة استراتيجية يتعين على الجميع الالتزام بها.

يذكر أن نظام العطلات الصيفية تم إقراره في البداية من أجل السيطرة على التكاليف الباهظة التي تتكبدها الفرق للمشاركة في البطولة.

ووصف بادي لوف، المدير التقني السابق لفريق مرسيدس الألماني هذا النظام بأنه «وقف إطلاق نار» مبتكر يأتي في وسط حرب تمتد إلى 245 يوما، على حد قوله.