رونالدو: «تألقي» يزعج بعضهم

لشبونة (أ ف ب)

اعتبر مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، أن تألقه يزعج البعض وذلك بعد مثوله أمام القضاء الإسباني للدفاع عن الاتهامات، التي وجهت إليه في قضية تهرب ضريبي بقيمة 7 .14 مليون يورو. وقال رونالدو على «إنستغرام»: «ما يزعج الناس هو تألقي، الحشرات تهاجم الضوء الذي يلمع».

وأمضى رونالدو نحو 90 دقيقة وهو يدافع عن نفسه أمام القاضية الإسبانية مونيكا جوميز في محكمة بوزويلو دي الكارون في إحدى الضواحي الراقية للعاصمة الإسبانية مدريد.

ويوجه القضاء الإسباني إلى رونالدو تهمة تهرب ضريبي بقيمة 14,7 مليون يورو (17,3 مليون دولار أميركي)، واستغلال «هيكلية شركة أنشئت في عام 2010 لإخفاء مداخيل حصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور، عن سلطات الضرائب».

وتعتبر السلطات ما قام به رونالدو «خرقاً إرادياً لالتزاماته الضريبية في إسبانيا»، وذلك عن طريق شركات «أوفشور» مقرها في الجزر العذراء البريطانية، وأخرى في أيرلندا المعروفة بتساهلها الضريبي.

لكن رونالدو نفى ذلك تماماً، وقال للقاضية إنه دائماً ما تقدم بأوراقه لمصلحة الضرائب ولم يكن لديه «على الإطلاق نية التهرب من الضرائب».

وأضاف «أنا هنا فقط لأن اسمي كريستيانو رونالدو».