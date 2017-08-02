رونالدو: «تألقي» يزعج بعضهم

لشبونة (أ ف ب)
اعتبر مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، أن تألقه يزعج البعض وذلك بعد مثوله أمام القضاء الإسباني للدفاع عن الاتهامات، التي وجهت إليه في قضية تهرب ضريبي بقيمة 7 .14 مليون يورو. وقال رونالدو على «إنستغرام»: «ما يزعج الناس هو تألقي، الحشرات تهاجم الضوء الذي يلمع».
وأمضى رونالدو نحو 90 دقيقة وهو يدافع عن نفسه أمام القاضية الإسبانية مونيكا جوميز في محكمة بوزويلو دي الكارون في إحدى الضواحي الراقية للعاصمة الإسبانية مدريد.
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وتعتبر السلطات ما قام به رونالدو «خرقاً إرادياً لالتزاماته الضريبية في إسبانيا»، وذلك عن طريق شركات «أوفشور» مقرها في الجزر العذراء البريطانية، وأخرى في أيرلندا المعروفة بتساهلها الضريبي.
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وأضاف «أنا هنا فقط لأن اسمي كريستيانو رونالدو».