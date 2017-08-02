أليكسيس سانشيز يعود إلى التدريبات

لندن (أ ف ب)

عاد مهاجم المنتخب التشيلي أليكسيس سانشيز إلى تدريبات فريقه أرسنال الانجليزي، وسط تكهنات مستمرة حول رغبته في ترك النادي اللندني. وغاب سانشيز (28 عاماً) عن الجولة الإعدادية للمدفعجية للموسم الجديد في أستراليا والصين، وكذلك عن كأس الإمارات الدولية نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بسبب عطلته الصيفية التي تأخرت بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس القارات في روسيا.

وكان مقرراً أن يستأنف سانشيز تدريباته الأحد الماضي مع النادي اللندني، بيد إنه لم يتمكن من العودة إلى لندن حتى وذلك بسبب إصابته بالأنفلوانزا. وسخر بعض أنصار أرسنال من ادعاء سانشيز المرض، معتبرين إنها حيلة من الدولي التشيلي للضغط من أجل الرحيل.

وينتهي عقد سانشيز مع أرسنال الموسم المقبل، وهو رفض عرضاً مغرياً من مدرب النادي اللندني الفرنسي أرسين فينجر لتمديد عقده في ظل اهتمامات أندية عدة بخدماته، أبرزها مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيان ويوفنتوس الإيطالي. وجاء انضمام سانشيز إلى تدريبات أرسنال قبل 5 أيام على مواجهته جاره تشيلسي، على ملعب ويمبلي في مباراة درع المجتمع التي تجمع بطلي الدوري والكأس. وبعد ساعات من نشره صورة في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وهو موجود في يخته وكلبه بجانبه، وضع سانشيز صورة وهو يركض في التدريبات معلقا عليها: «العودة إلى التدريب».

وكان فينجر أعلن نهاية الأسبوع الماضي إنه يتعين عليه الوقوف على اللياقة البدنية لسانشيز، قبل أن يقرر مشاركته أمام تشيلسي.

ويفتتح أرسنال مشواره في الدوري في 11 أغسطس الحالي ضد ليستر سيتي.