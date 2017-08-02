أليكسيس سانشيز يعود إلى التدريبات

لندن (أ ف ب)
عاد مهاجم المنتخب التشيلي أليكسيس سانشيز إلى تدريبات فريقه أرسنال الانجليزي، وسط تكهنات مستمرة حول رغبته في ترك النادي اللندني. وغاب سانشيز (28 عاماً) عن الجولة الإعدادية للمدفعجية للموسم الجديد في أستراليا والصين، وكذلك عن كأس الإمارات الدولية نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بسبب عطلته الصيفية التي تأخرت بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس القارات في روسيا.
وكان مقرراً أن يستأنف سانشيز تدريباته الأحد الماضي مع النادي اللندني، بيد إنه لم يتمكن من العودة إلى لندن حتى وذلك بسبب إصابته بالأنفلوانزا. وسخر بعض أنصار أرسنال من ادعاء سانشيز المرض، معتبرين إنها حيلة من الدولي التشيلي للضغط من أجل الرحيل.
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وكان فينجر أعلن نهاية الأسبوع الماضي إنه يتعين عليه الوقوف على اللياقة البدنية لسانشيز، قبل أن يقرر مشاركته أمام تشيلسي.
ويفتتح أرسنال مشواره في الدوري في 11 أغسطس الحالي ضد ليستر سيتي.