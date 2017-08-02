«الفجيرة» إلى مونديال أندية التايكواندو

محمد فاضل (عمان)

غادرت بعثة فريق التايكواندو بنادي الفجيرة للفنون القتالية أمس إلى الأردن، للمشاركة في بطولة أندية العالم والتي تنطلق اليوم بالعاصمة عمان، بمشاركة نخبة من أبرز الأندية العالمية والأبطال الأولمبيين.

تضم البعثة نادر أبو شاويش المدير الفني للنادي، والمدرب عبد العزيز عليان، وستة لاعبين في فئة الشباب هم: عمر سليمان المزروعي وعمار سالم المسماري وسيف راشد الدوار وعبد الباسط الكيلاني وحسن علي المسماري وياسر سالم الكياني.

وتأتي مشاركة الفريق في هذه البطولة بعد معسكر تدريبي خاضه في كازاخستان استمر لأسبوعين، خاض خلاله الفريق عدداً من الحصص التدريبية المشتركة مع الجانب الكازاخستاني، والتي أجراها تحت إشراف مدربه عبد العزيز عليان وبالتعاون مع اتحاد كازاخستان، حيث خاض مباريات ودية مع فرق مدينة المآتي.

وقال نادر أبو شاويش: نتطلع لخوض تجربة جديدة وقوية جداً لتحقيق مكاسب فنية وذهنية عديدة منها في جانب الاحتكاك مع أبطال العالم، والسعي لتحقيق نتائج جيدة أيضاً.

وأضاف: المشاركة تأتي ضمن توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الرئيس الأعلى للنادي، بضرورة الوجود في البطولات الكبرى والاستعداد والتدريب لها في أجواء رياضية مثالية تساعد على الوصول للجاهزية الفنية والبدنية والذهنية المطلوبة، والاستفادة من الخبرات العالمية المتطورة قبل خوض المنافسات مع الأبطال الرياضيين البارزين في العالم، وهو ما تحقق في معسكر كازاخستان.

وتابع: نتطلع من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق أهداف أخرى منها تقديم شكل أوسع للنشاطات الرياضية التي تُمارس في النادي، فضلاً عن الاستضافة المقبلة للدولة للجولة الختامية لبطولة الجائزة الكبرى وكأس العالم للمنتخبات «الفجيرة 2018».

وأشار أبو شاويش إلى أن اهتمام اتحاد التايكواندو برئاسة العميد أحمد حمدان الزيودي، ساهم في منح اللاعبين دفعة معنوية عالية للاستفادة من هذه التجربة وتحقيق الإنجازات التي تساعد على تمثيل الرياضة الإماراتية بشكل مميز.