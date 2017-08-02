«الفجيرة» إلى مونديال أندية التايكواندو

محمد فاضل (عمان)
غادرت بعثة فريق التايكواندو بنادي الفجيرة للفنون القتالية أمس إلى الأردن، للمشاركة في بطولة أندية العالم والتي تنطلق اليوم بالعاصمة عمان، بمشاركة نخبة من أبرز الأندية العالمية والأبطال الأولمبيين.
تضم البعثة نادر أبو شاويش المدير الفني للنادي، والمدرب عبد العزيز عليان، وستة لاعبين في فئة الشباب هم: عمر سليمان المزروعي وعمار سالم المسماري وسيف راشد الدوار وعبد الباسط الكيلاني وحسن علي المسماري وياسر سالم الكياني.
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وقال نادر أبو شاويش: نتطلع لخوض تجربة جديدة وقوية جداً لتحقيق مكاسب فنية وذهنية عديدة منها في جانب الاحتكاك مع أبطال العالم، والسعي لتحقيق نتائج جيدة أيضاً.
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وتابع: نتطلع من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق أهداف أخرى منها تقديم شكل أوسع للنشاطات الرياضية التي تُمارس في النادي، فضلاً عن الاستضافة المقبلة للدولة للجولة الختامية لبطولة الجائزة الكبرى وكأس العالم للمنتخبات «الفجيرة 2018».
وأشار أبو شاويش إلى أن اهتمام اتحاد التايكواندو برئاسة العميد أحمد حمدان الزيودي، ساهم في منح اللاعبين دفعة معنوية عالية للاستفادة من هذه التجربة وتحقيق الإنجازات التي تساعد على تمثيل الرياضة الإماراتية بشكل مميز.