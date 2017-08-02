«ساكسو» يحصد جائزة أفضل مشروع من «ذا بانكر»

دبي (الاتحاد)
أعلن &rsquoساكسو بنك&lsquo، البنك المتخصص بالتداول والاستثمار متعدد الأصول عبر الإنترنت، عن فوز منصته لتداول الدخل الثابت بجائزة &rsquoأفضل مشروع منصة تداول&lsquo من مجلة &rsquoذا بانكر&lsquo.
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وقبل إطلاق هذه المنصة، لم يتمكن سوى كبار المستثمرين المؤسسيين من استخدام التداول الإلكتروني للسندات الحكومية وسندات الشركات. أما بعد إطلاق منصة &rsquoساسكو&lsquo لتداول الدخل الثابت، فقد بات التداول الإلكتروني متاحاً الآن أمام المستثمرين من الأفراد والعملاء من الشركات المتوسطة على حد سواء.
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ويستفيد مستخدمو المنصة من حوالي 50% من التداولات ذات التحسينات السعرية التي تمثّل أكثر من 25 نقطة أساس. أما بالنسبة لسندات الشركات وسندات الأسواق الناشئة، فقد حققت واحدة من أصل كل 5 تداولات وفورات تزيد عن نصف نقطة أساس واحدة، في حين حقق بعضها نقطة أساس كاملة، بالمقارنة مع معدلات أسعار العرض الأولي.
وقال سايمون فاسدال، رئيس قسم تداول الدخل الثابت في &rsquoساكسو بنك&lsquo: «نحن فخورون للغاية بالحصول على هذه الجائزة المرموقة من &rsquoذا بانكر&lsquo، المجلة المتخصصة بالأعمال من &rsquoفايننشال تايمز&lsquo، تكريماً لهدفنا المتمثل في تمكين المستثمرين من الأفراد والمؤسسات من تداول السندات على نحو أكثر فاعلية من خلال منصتنا المتخصصة بالدخل الثابت».