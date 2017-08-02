«ساكسو» يحصد جائزة أفضل مشروع من «ذا بانكر»

دبي (الاتحاد)

أعلن &rsquoساكسو بنك&lsquo، البنك المتخصص بالتداول والاستثمار متعدد الأصول عبر الإنترنت، عن فوز منصته لتداول الدخل الثابت بجائزة &rsquoأفضل مشروع منصة تداول&lsquo من مجلة &rsquoذا بانكر&lsquo.

وتتيح هذه الخدمة، التي تم إطلاقها في نهاية عام 2016، تحويلات رقمية لتداولات الدخل الثابت في أكثر من 5 آلاف درجة استثمار وسندات الشركات والسندات الحكومية ذات العوائد المرتفعة على منصة &rsquoساكسو&lsquo للتداول الأصول المتعددة SaxoTraderGO.

وقبل إطلاق هذه المنصة، لم يتمكن سوى كبار المستثمرين المؤسسيين من استخدام التداول الإلكتروني للسندات الحكومية وسندات الشركات. أما بعد إطلاق منصة &rsquoساسكو&lsquo لتداول الدخل الثابت، فقد بات التداول الإلكتروني متاحاً الآن أمام المستثمرين من الأفراد والعملاء من الشركات المتوسطة على حد سواء.

وتوفر منصة &rsquoساسكو&lsquo لتداول الدخل الثابت سهولة وصول العملاء إلى البيئة التنافسية للتداول متعدد الأصول، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف عند استخدامهم لهذه الخدمة. كما تسهم التكنولوجيا المتطورة التي تستخدمها المنصة في تحييد الحاجة للمعاملات الورقية واليدوية، مما يتيح للعملاء إمكانية التواصل مع أسواق السندات العالمية بشكل مباشر، وبالتالي إجراء التداولات خلال ثوان معدودة.

ويستفيد مستخدمو المنصة من حوالي 50% من التداولات ذات التحسينات السعرية التي تمثّل أكثر من 25 نقطة أساس. أما بالنسبة لسندات الشركات وسندات الأسواق الناشئة، فقد حققت واحدة من أصل كل 5 تداولات وفورات تزيد عن نصف نقطة أساس واحدة، في حين حقق بعضها نقطة أساس كاملة، بالمقارنة مع معدلات أسعار العرض الأولي.

وقال سايمون فاسدال، رئيس قسم تداول الدخل الثابت في &rsquoساكسو بنك&lsquo: «نحن فخورون للغاية بالحصول على هذه الجائزة المرموقة من &rsquoذا بانكر&lsquo، المجلة المتخصصة بالأعمال من &rsquoفايننشال تايمز&lsquo، تكريماً لهدفنا المتمثل في تمكين المستثمرين من الأفراد والمؤسسات من تداول السندات على نحو أكثر فاعلية من خلال منصتنا المتخصصة بالدخل الثابت».