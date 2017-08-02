«ريكسوس» تفتتح ثاني فنادقها في دبي

دبي (الاتحاد)

افتتحت مجموعة فنادق ومنتجعات ريكسوس العالمية مؤخراً فندق «ريكسوس بريميوم دبي»، في جميرا بيتش ريزيدنس، والذي يعد الثاني بعد «ريكسوس النخلة»، فيما تستعد لافتتاح منتجع جديد في جزيرة السعديات بأبوظبي العام المقبل.

قال اركان يلدريم نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بفنادق ريكسوس إن فندق «ريكسوس بريميوم دبي» هو أحد أبرز المعالم السياحية الجديدة في إمارة دبي ودولة الإمارات.

ولفت إلى أن هذا الفندق الذي افتتح حديثا ذو إطلالة على «عين دبي» التي تعتبر أكبر عجلة دولابية هوائية دوارة في العالم.

وذكر أن «ريكسوس بريميوم دبي» الذي يقع بمنطقة ممشى جميرا بيتش ريزيدنس، وبالقرب من دبي مارينا مول، ومول الإمارات والعديد من المعالم السياحية الأخرى بات نقطة جذب للسياح الخليجيين وغيرهم.