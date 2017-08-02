«الإمارات للشحن الجوي» أفضل ناقلة في الشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)
نالت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الإمارات»، لقب «أفضل ناقلة شحن في الشرق الأوسط»، ضمن الجوائز الآسيوية للشحن وسلسلة الإمداد &rlmAFLAS في سنغافورة للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدة مجدداً ريادتها سوق الشحن العالمي.
وتعد هذه الجوائز، التي تنظمها مجلة «آسيا كارغو نيوز»، بمثابة تقدير لأبرز مزودي خدمات الشحن.
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وكانت الإمارات للشحن الجوي قد حصدت، في يونيو 2017، جائزتين ضمن «جوائز الجودة الإيطالية 2016» التي تنظمها رابطة وكلاء الشحن أعضاء «أياتا» في إيطاليا &rlmANAMA لتكريم أفضل شركات الشحن الجوي أداءً في إيطاليا. ونالت الناقلة لقبي «أفضل ناقلة- جميع الخدمات» و«أفضل ناقلة- الالتزام بالمواعيد» خلال الحفل الذي أقيم في ميلانو، بحضور أكثر من 400 من أبرز المتخصصين في صناعة الشحن الجوي وملحقاتها.
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وتساهم «الإمارات للشحن الجوي» في تسهيل عمليات التبادل التجاري العالمية، حيث تشغل طائرات الشحن إلى أكثر من 155 وجهة عالمية، بأسطولها المكون من 258 طائرة، بما فيها 14 طائرة شحن، منها 13 طائرة بوينج 777F وطائرة بوينج 747-400ERF.وتوفر الناقلة عدداً من حلول الشحن المتخصصة للعملاء في مختلف الصناعات، مثل المنتجات سريعة العطب والأدوية والسيارات.