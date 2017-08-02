«الإمارات للشحن الجوي» أفضل ناقلة في الشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)

نالت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الإمارات»، لقب «أفضل ناقلة شحن في الشرق الأوسط»، ضمن الجوائز الآسيوية للشحن وسلسلة الإمداد &rlmAFLAS ‬في ‬سنغافورة ‬للمرة ‬الثالثة ‬على ‬التوالي، ‬مؤكدة ‬مجدداً ‬ريادتها ‬سوق ‬الشحن ‬العالمي.

وتعد هذه الجوائز، التي تنظمها مجلة «آسيا كارغو نيوز»، بمثابة تقدير لأبرز مزودي خدمات الشحن.

ونطراً إلى أن الجوائز تمنح نتيجة لترشيح ما يزيد على 15 ألفاً من قراء المجلة، فإن أكثر فوز الإمارات للشحن الجوي بهذا اللقب يعكس رضا العملاء عن جميع الخدمات التي توفرها الناقلة.

وكانت الإمارات للشحن الجوي قد حصدت، في يونيو 2017، جائزتين ضمن «جوائز الجودة الإيطالية 2016» التي تنظمها رابطة وكلاء الشحن أعضاء «أياتا» في إيطاليا &rlmANAMA ‬لتكريم ‬أفضل ‬شركات ‬الشحن ‬الجوي ‬أداءً ‬في ‬إيطاليا.‬ ونالت ‬الناقلة ‬لقبي «‬أفضل ‬ناقلة- ‬جميع ‬الخدمات» ‬و«‬أفضل ‬ناقلة- ‬الالتزام ‬بالمواعيد» ‬خلال ‬الحفل ‬الذي ‬أقيم ‬في ‬ميلانو، ‬بحضور ‬أكثر ‬من ‬400 ‬من ‬أبرز ‬المتخصصين ‬في ‬صناعة ‬الشحن ‬الجوي ‬وملحقاتها.

وشملت الألقاب العالمية الأخرى التي حصلت عليها الإمارات للشحن الجوي بفضل جودة خدماتها وسعيها الدائم إلى إرضاء العملاء، لقب «أفضل ناقلة- الالتزام بالمواعيد» ضمن جوائز رابطة وكلاء الشحن في باكستان &rlmACAAP، ‬ولقب «‬أفضل ‬ناقلة ‬شحن ‬عالمية ‬2016 - ‬2017» ‬من ‬مطار ‬بنجالورو ‬الدولي ‬في ‬الهند ‬للعام ‬الثاني ‬على ‬التوالي.

وتساهم «الإمارات للشحن الجوي» في تسهيل عمليات التبادل التجاري العالمية، حيث تشغل طائرات الشحن إلى أكثر من 155 وجهة عالمية، بأسطولها المكون من 258 طائرة، بما فيها 14 طائرة شحن، منها 13 طائرة بوينج 777F ‬وطائرة ‬بوينج ‬747-400ERF.‬وتوفر ‬الناقلة ‬عدداً ‬من ‬حلول ‬الشحن ‬المتخصصة ‬للعملاء ‬في ‬مختلف ‬الصناعات، ‬مثل ‬المنتجات ‬سريعة ‬العطب ‬والأدوية ‬والسيارات.